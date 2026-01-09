Росія вбила 56-річного медика Сергія Смоляка під час повторного удару по Києву

Сергій Смоляк працював у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Коли бригада медиків прибула на місце обстрілу житлового будинку для порятунку людей, росіяни завдали повторного удару по тій же локації

Нічна атака на столицю 9 січня забрала життя працівника екстреної медичної допомоги, який виконував свій професійний обов’язок. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, інформує «Главком».

Вночі ворог застосував підступну тактику «подвійного удару». За словами Ляшка, коли бригада Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф прибула на місце обстрілу житлового будинку для порятунку людей, росіяни завдали повторного удару по тій же локації.

Міністр охорони здоров'я повідомив, що внаслідок обстрілу загинув 56-річний медик Смоляк Сергій Миколайович. Ще четверо медичних працівників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також під час цього ж удару постраждали п’ятеро рятувальників ДСНС. .

За уточненими даними міністра, цієї ночі в Києві загинули четверо людей, ще 24 зазнали поранень. Станом на ранок до лікарень госпіталізовано 16 постраждалих, іншим допомогу надали на місці.

Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки та цивільні об’єкти в чотирьох районах столиці – торговельний центр, санаторій, дитячий майданчик у дворі житлового будинку. Є пошкодження критичної інфраструктури. У частині районів – перебої з електропостачанням, водою та опаленням.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.