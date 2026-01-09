Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія вбила 56-річного медика Сергія Смоляка під час повторного удару по Києву

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Росія вбила 56-річного медика Сергія Смоляка під час повторного удару по Києву
Сергій Смоляк працював у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
фото: Віктор Ляшко/Facebook

Коли бригада медиків прибула на місце обстрілу житлового будинку для порятунку людей, росіяни завдали повторного удару по тій же локації

Нічна атака на столицю 9 січня забрала життя працівника екстреної медичної допомоги, який виконував свій професійний обов’язок. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, інформує «Главком».

Вночі ворог застосував підступну тактику «подвійного удару». За словами Ляшка, коли бригада Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф прибула на місце обстрілу житлового будинку для порятунку людей, росіяни завдали повторного удару по тій же локації.

Міністр охорони здоров'я повідомив, що внаслідок обстрілу загинув 56-річний медик Смоляк Сергій Миколайович. Ще четверо медичних працівників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також під час цього ж удару постраждали п’ятеро рятувальників ДСНС. . 

Сергій Смоляк працював у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Сергій Смоляк працював у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
фото: Віктор Ляшко/Facebook

За уточненими даними міністра, цієї ночі в Києві загинули четверо людей, ще 24 зазнали поранень. Станом на ранок до лікарень госпіталізовано 16 постраждалих, іншим допомогу надали на місці.

Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки та цивільні об’єкти в чотирьох районах столиці – торговельний центр, санаторій, дитячий майданчик у дворі житлового будинку. Є пошкодження критичної інфраструктури. У частині районів – перебої з електропостачанням, водою та опаленням. 

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

Теги: Київ війна обстріл медик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нічні удари по енергосистемі показують просте
Економіка нічних обстрілів
27 грудня, 2025, 19:24
РФ атакувала Дніпропетровщину
Атака на Криворізький район: загинув чоловік, пошкоджено газогін
10 грудня, 2025, 08:05
Bloomberg: Росія перекладає вартість поточної війни на майбутні покоління
Bloomberg: Росія перекладає вартість поточної війни на майбутні покоління
19 грудня, 2025, 03:29
Росіяни атакували Одесу
Росія атакувала Одесу дронами: пошкоджено припортову інфраструктуру
22 грудня, 2025, 22:56
Слава Дьомін поділився тим, що він опинився в епіцентрі атаки РФ
Український ведучий розповів, як опинився в епіцентрі удару шахеда на Київщині
23 грудня, 2025, 19:49
Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня
Зеленський провів переговори з представниками Трампа, СБУ оголосила в розшук Павелка. Головне за 25 грудня
25 грудня, 2025, 21:24
Нині триває 1396-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2025 року
20 грудня, 2025, 08:21
Мирна угода. Зеленський розповів про компроміси, на які пішла Україна
Мирна угода. Зеленський розповів про компроміси, на які пішла Україна
27 грудня, 2025, 15:03
Ніхто з енергетиків не постраждав через ворожий удар
Дніпропетровщина: окупанти атакували підрозділ ДТЕК
7 сiчня, 17:42

Новини

Росія вбила 56-річного медика Сергія Смоляка під час повторного удару по Києву
Росія вбила 56-річного медика Сергія Смоляка під час повторного удару по Києву
Штаби допомоги постраждалим у Дніпровському та Дарницькому районах: адреси та контакти
Штаби допомоги постраждалим у Дніпровському та Дарницькому районах: адреси та контакти
У Києві розгорнуто більше тисячі пунктів незламності: як знайти найближчий
У Києві розгорнуто більше тисячі пунктів незламності: як знайти найближчий
Як курсує транспорт на лівому березі Києва: список автобусів, що замінили тролейбуси та трамваї
Як курсує транспорт на лівому березі Києва: список автобусів, що замінили тролейбуси та трамваї
У Києві 9 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
У Києві 9 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
Атака на Київ: є загиблі, кількість поранених зросла
Атака на Київ: є загиблі, кількість поранених зросла

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua