Штаби допомоги постраждалим у Дніпровському та Дарницькому районах: адреси та контакти

У штабах можна отримати психологічну та юридичну допомоги, інформацію щодо матеріальноі допомоги а також інформацію щодо подальших дій

У Дарницькому районі розгорнули два штаби допомоги

У ніч проти 9 січня столиця зазнала масованого комбінованого обстрілу ракетами та дронами. Унаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури та перебої з енергопостачанням у кількох районах міста. За розпорядженням міської влади, для надання оперативної допомоги мешканцям, чиї оселі зазнали руйнувань, розгорнуто штаби допомоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Штаби допомоги постраждалим у Дніпровському районі працюють за адресами:

вул. Краківська, 20 (Мистецький ліцей «Зміна»);

вул. Пантелеймона Куліша, 17 (2 під’їзд)

просп. Соборності, 17.

У Дарницькому районі розгорнуто два штаби допомоги, які працюють на базі офісів ОСББ за адресами:

просп. Миколи Бажана, 16-А;

вул.Драгоманова, 6-А.

Цілодобова гаряча лінія Дарницької РДА: (068) 147-32-06.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.