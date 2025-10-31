Перший концерт без Дизеля. Репортаж з вечора пам'яті лідера Green Grey

Партії засновника колективу Андрія Яценка на сцені зіграли різні музиканти, зокрема, й учасник гурту «Скрябін» Олексій Зволинський

В четвер, 30 жовтня, гурт Green Grey відіграв концерт памʼяті свого засновника, легендарного гітариста, музиканта Андрія Дизеля Яценка. Цей виступ у київському Caribbean Club був запланований ще до смерті артиста. «Главком» відвідав концерт та розкаже подробиці.

Концерт відбувся рівно за тиждень після похорону Андрія Яценка (23 жовтня). Артист помер у віці 55 років 20 жовтня від серцевої недостатності, яку спричинила ішемічна хвороба серця. Соліст гурту Green Grey Дмитро Муравицький, відомий як Мурік, залучив колишніх учасників колективу, а також інших музикантів. Репетиції концерту пам'яті тривали три дні.

Ведучим концерту став шоумен, військовослужбовець Андрій Джеджула. Він, як і Дизель, служили в одному батальйоні ТрО «Мрія». Щоправда, Джеджула дізнався про це згодом. Андрій Яценко підписав контракт 16 квітня 2022 року. Засновник Green Grey прослужив три роки, а потім звільнився за станом здоров’я. На концерті в Caribbean Club Джеджула проводив аукціон, кошти з якого йшли на збір на меморіал памʼяті Дизелю. Так, наприклад, перший лот, вініл одного з альбому Green Grey пішов за 10 тис. грн. Медіатр, яким на гітарі грав Андрій Яценко продали за 25 тис. грн. Станом на день 31 жовтня на банці вдалось зібрати понад 109 тис. грн.

Перед виходом на сцену Муріка з музикантами, на сцені декілька композицій в компанії діджея та артистів виконав бітмейкер, співак Денис Бінковський (відомий як original.dizzy).

Джеджула зазначив, що в гурту Green Grey є традиція – перед початком концерту на сцені нікого не має бути. Винятком не став і цей виступ. На декілька хвилин світло на сцені погасло, публіка безперервно плескала в долоні. Під гучні оплески глядачі, зустріли Муріка та інших музикантів. Партії Дизеля на початку концерту грав учасник гурту «Скрябін», гітарист Олексій Зволинський. Згодом його змінювали Петро Цимбл, Анатолій Вексклярський, Ігор Маляренко (Маляр), Андрій Антоненко (Riffmaster) та інші музиканти.

«Зрозумійте, хлопці, які сьогодні будуть брати в руки гітари, вони хвилюються. Я дуже хвилююсь. Але наш брат дивиться на нас. І він хотів, щоб це шоу відбулося. І воно повинно відбутися», – заявив на сцені Дмитро Мурік Муравицький

До концерту ще за життя Дизеля, Green Grey ретельно готувався. Річ у тому, що репертуар Green Grey, історія якого взяла початок з 1993 року, – російськомовний. Після початку повномасштабної війни вони почали перекладати хіти українською. Так, наприклад, на стримінгових майданчиках вже є «Емігрант». А ось на концерті в Києві Дизель та Мурік планували вперше заспівати хіт «Під дощем». Саме з цієї композиції і розпочали концерт пам'яті. Гітарні партії грав Олексій Зволинський з гурту «Скрябін».

Також на концерті, вже в компанії гітариста Петра Цимбла (свого часу був учасником Green Grey), Мурік презентував останню пісню «Качка Скрудж МакДак», яку записав разом з Дизелем. Цей україномовний трек глядачі почули вперше. За словами Дмитра Муравицького, вже незабаром її можна буде почути на стримінгових платформах.

Подруга Дизеля, продюсерка Ірина Ангелова також була залучена до організації концерту пам'яті в ролі піар-директорки. В коментарі «Главкому» вона наголосила, що музиканти не встигли за життя Андрія Яценка перекласти українською всі композиції. «Залишилось пів альбому, пів альбому було записано. Альбом треба завершити, тому що Андрій хотів доробити цей альбом і не встиг. Зараз прозвучала «Під дощем» українською», – розповіла Ангелова.

Щодо подальшої творчої діяльності, Мурік гучних заяв зі сцени не робив. Лише зазначив, що шоу має продовжуватися. Напередодні Муравицький спростував інформацію про скасування концертів в інших містах, які мали відбутися в межах туру Green Grey. У своєму єдиному відео у соцмережах артист наголосив – виступи не скасовуються, а переносяться.