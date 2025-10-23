Головна Київ Новини
Stolitsa Group спростувала чутки про незаконність будівництва на Березняках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
У компанії наголошують, що будівельні роботи на зазначеній ділянці виконуються відповідно до вимог законодавства

Компанія Stolitsa Group офіційно заявила, що інформація про нібито незаконність будівництва на вулиці Івана Миколайчука, 3 у Києві не відповідає дійсності. Про це повідомляється на сайті компанії.

У компанії наголошують, що будівельні роботи на зазначеній ділянці виконуються виключно відповідно до чинної дозвільної документації, а всі рішення ухвалені з дотриманням законодавства, державних будівельних норм і стандартів.

Stolitsa Group повідомила, що замовник проєкту має повний пакет дозвільних і правовстановлюючих документів. Серед них – дозвіл на виконання будівельних робіт, карта на порушення благоустрою та підтвердження права власності на земельну ділянку, яка перебуває у приватній власності з 2012 року.

Також у компанії підкреслюють, що земельна ділянка не перебуває в оренді міста, а право власності зареєстроване у державному реєстрі. Проєкт пройшов державну експертизу та отримав позитивний висновок.

У Stolitsa Group заявили, що поширення неправдивих тверджень про нібито незаконність будівництва розцінюють як спробу тиску на законну господарську діяльність.

Компанія запевнила, що залишається відкритою до конструктивного діалогу з громадою та веде свою діяльність виключно у межах правового поля України.

