Латвія призначила нового посла в Україні: ним став досвідчений дипломат Андрій Пілдегович

Новим Надзвичайним і Повноважним послом Латвії в Україні призначено Андрея Пілдеговича. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс сьогодні вручив йому акредитаційний лист. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LSM.

Андрейс Пілдегович має багатий дипломатичний досвід, розпочавши свою кар'єру в 1994 році. Він працював на різних посадах у Міністерстві закордонних справ, а також був радником президента Вайри Віке-Фрейберги із закордонних справ та очолював її Канцелярію.

Новий посол представляв інтереси Латвії на найвищому рівні. Він обіймав посади Надзвичайного і Повноважного посла в США (2007–2012) та при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку (2018–2023). Крім того, він був послом-нерезидентом у Мексиці. До свого призначення в Україну Пілдегович керував секретаріатом кандидатури Латвії до Ради Безпеки ООН.

Пілдегович є солдатом запасу Національних збройних сил Латвії, володіє англійською, російською, китайською та французькою мовами. На новій посаді він замінить Ілгварса Кляву, який працював послом в Україні з 2021 року.

Як відомо, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Він підтвердив, що країна готова приєднатися до нової ініціативи НАТО, яка передбачає закупівлю американської зброї для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

Зеленський розповів Рінкевичсу про контакти з партнерами та ситуацію в дипломатії. Український президент поділився баченням, які кроки важливо зробити далі.

Нагадаємо, Сполучені Штати та НАТО запустили новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (Purl). Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру.

Як відомо, Нідерланди нададуть Україні американське озброєння на пів мільярда євро. За словами міністра оборони країни Рубена Брекельманса, підтримка Нідерландів допоможе Україні «захистити себе та решту Європи від російської агресії». Також Швеція, Норвегія і Данія разом дадуть близько п’яти мільярдів норвезьких крон (близько $486 млн) на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні.

До слова, США погодили продаж безпекової допомоги Україні на понад $200 млн. Перший пакет – це обладнання, ремонт та технічна підтримка для гаубиць M777 на суму $104 млн. Він передбачає ремонтні послуги та довгострокове технічне обслуговування цього озброєння. Другий пакет, вартістю $99,5 млн, охоплює послуги з транспортування та консолідації вантажів, а також інші логістичні послуги для підтримки програм безпекової допомоги.