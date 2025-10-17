Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 18-19 жовтня

У музеї «Київська фортеця» відкрилася виставка світлин з фондів музею «УПА. Будні і свята»

Цими вихідними, 18 та 19 жовтня, Київ запрошує на виставку «Африка: директ» у Музеї Ханенків, ювілейний концерт хору імені Григорія Верьовки у Палаці «Україна» та новий стендап Раміля Янгулова «Батько на відстані». Також варто завітати до Малої опери, де звучатиме музика Джо Хісаіші, або на осінню виставку бонсаї у ботанічному саду.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть провести осінні вихідні змістовно й натхненно.

Зміст

Музеї

до 26 листопада – виставка «Долі жінок, їхні образи та втілення у творах закарпатських митців».

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування».

Виставка «Долі жінок, їхні образи та втілення у творах закарпатських митців»

Виставка – проєкт Товариства угорських митців Закарпаття образотворчого та прикладного мистецтва імені Імре Ревеса. Мета виставки – показати багатогранність угорського живопису, об’єднати митців і поціновувачів мистецтва, а також підкреслити важливу роль угорської візуальної культури у сучасному світі.

У фокусі проєкту – жінка як творець і натхнення, її життєвий шлях, емоції та ролі. Роботи сучасних закарпатських митців – живопис, графіка, скульптура, фотоінсталяція – розповідають про жінку у всіх її станах: від першого подиху юності до глибини зрілих літ, від світла радості до тіні самотності, від мрії до спогаду.

Коли: до 26 листопада, Ср.-Нд.: 12:00-19:00, Пн-Вт.: вихідні

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7, четвертий поверх.

Виставка «Коля Новіков: ізгой, бунтар, художник-геній»

Виставка «Коля Новіков: ізгой, бунтар, художник-геній» – проєкт про митця, який ще за життя став одеською легендою. Від самого народження Коля Новіков мав боротися за життя. Злидні, вбивство нацистами матері, батько, який втратив на війні обидві ноги, смерть сестри в дитбудинку, занурення в кримінальний світ, арешти. Лейтмотивом виставки є вічний вимушений бунт Новікова проти системи, що не приймала його ні як митця, ні як особистість.

«Цей виставковий проєкт демонструє, як потужно ідеали свободи та незалежності можуть проявлятися через мистецтво, створене поза суспільно визначеними рамками. Спонукаємо аудиторію до роздумів про художника, який зумів об’єднати в собі любов до світу і водночас неприйняття його правил», – підкреслює генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха.

Виставка має кілька тематичних блоків – «Бунт чи свобода», «Міф і легенда», «Жінка», «Одеса як контекст і натхнення» – кожен з яких символізує важливі етапи життя Миколи Новікова.

Коли: 18-19 жовтня, 12:00-19:00

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 1 поверх.

12 жовтня, 10:30 – онлайн-зустріч «Баран-баран-буц»;

12 жовтня, 13:00 – прогулянка садибою «Та тут же жив Грушевський!»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 2 листопада – виставка молодих українських художниць Landentity;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

На замовлення – лекція «Внесок євреїв у розвиток світового фотомистецтва».

19 жовтня, 13:00 майстер-клас з бісероплетіння.

до 23 листопада. виставка відреставрованих творів з музейної колекції «Коли минуле оживає – народжується майбутнє».

18 жовтня, 12:00 – лекція-читання «Моя поразка зветься Берестечком…».

Екскурсія «Корифеї українського театру» – на замовлення;

Екскурсія «Лесь Курбас – людина, яка була театром» – на замовлення;

Оглядова екскурсія «Історія українського театру і музики» – на замовлення.

Виставка «Пульс нації: танець і музика»

Виставка – результат четвертого художнього конкурсу проєкту «Мозаїка спадщини України» за участі знаних українських митців.

Роботи відібрані професійним журі з авторитетних представників художньої спільноти.

Коли: до 24 листопада

Місце проведення: Музей Марії Заньковецької, вул. Велика Васильківська, 121.

до 10 травня 2025 року – віртуальна ЗD виставка «Іван Гончар. Збирач».

до 19 жовтня виставка «Жайворонкові небеса»;

до 1 грудня – виставка «Пилип Орлик. Шлях гетьмана».

до 30 жовтня – виставка марок «Чарівний світ людських захоплень».

Виставка «УПА. Будні і свята»

До Дня створення української повстанської армії у музеї відкрилася виставка світлин з фондів музею «УПА. Будні і свята».

Виставка працюватиме у Камінній залі капоніра другого полігону щодня, крім понеділка з 10:00 до 17:00 (п'ятниця з 10:00 до 16:00).

Коли: 14-30 жовтня

Місце проведення: музей Київська фортеця, вул. Госпітальна, 24А.

18 жовтня, 15:00 – екскурсія виставкою «Кров з молоком» від Богдани Абраменко, наукової співробітниці;

19 жовтня, 12:00 – кураторська екскурсія «Віч-на-віч» з Іваном Айвазовським» від Мар’яни Кружкової, провідної наукової співробітниці;

19 жовтня, 13:00 – лекція «По той бік об'єктива» у межах виставки «Терещенківська, 9» від Олени Корусь, старшої наукової співробітниці;

до 26 жовтня – виставка «Віч-на-віч з Іваном Айвазовським»;

до 9 листопада – виставка «Кров з молоком»;

до 12 листопада – виставка «Рефлексії буття»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

Виставка «Рефлексії буття»

З 17 жовтня в Національному музеї «Київська картинна галерея» розпочинає свою роботу виставка Анатолія Мельника «Рефлексії Буття». Мистецький проєкт народного художника України, академіка Національної академії мистецтв України Анатолія Мельника пропонує глядачам багаторівневий діалог між внутрішнім світом людини та зовнішніми викликами часу.

Експозиція, що поєднує психологічні портрети та декоративні пейзажі, досліджує досвід буття в контексті сучасності. Через експресивну мову кольору та форми художник звертається до тем пам’яті, втрат, відродження й пошуку гармонії.

Коли: жовтень листопад.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

18 жовтня, 12:00 – 13-17: історія Музею Ханенків. Вулична екскурсія

18 жовтня, 15:00 – екскурсія інтерʼєрами будинку Ханенків.

19 жовтня, 12:00 – 13-17: історія Музею Ханенків. Вулична екскурсія

19 жовтня, 14:00 – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ». Розповідає Юлія Філь.

19 жовтня, 15:00 – читай-портик: подорож Африкою.

19 жовтня, 16:00 – екскурсія інтерʼєрами будинку Ханенків.

Виставка «Африка: директ»

Виставка «Африка: директ» – перший музейний проєкт доби незалежності України, присвячений історичній та культурній спадщині Африки.

Серцем виставки стала приватна колекція Тетяни Дешко та Андрія Клепікова – українських фахівців у царині публічного здоров’я, учасників програм глобальної співпраці у боротьбі з інфекційними хворобами. За понад 20 років робочих поїздок різними регіонами Африки Андрій і Тетяна сформували цінне розмаїте зібрання. Потреба поділитися своєю любов’ю до Африки привела подружжя до Музею Ханенків. За задумом колекціонерів, після завершення виставки більшість представлених артефактів стане національним надбанням України.

Цінні взірці автентичної африканської зброї надав для проєкту Національний музей історії України.

«Африка: директ» має на меті стати поштовхом до глибшого знайомства з історичними пластами та культурними явищами країн Африки. Виставка зосереджується на складних і важливих темах: історія Африки, релігійні й культурні традиції африканських країн, колоніальні стереотипи, шлях деколонізації знання та музейної мови.

Коли: з 10 жовтня 2025 року до середини січня 2026 року.

Місце проведення: Музей Ханенків, вул. Терещенківська, 15-17.

до 6 грудня – виставка «Дарницька фортеця».

Лекція «Бурма і янтих: особливості кримськотатарської кухні»

Разом із Кариною Коняєвою, дослідницею історії національних меншин України, віце-головою історико-культурницького проєкту «Хлопоман», членкинею ГО «Літопис незламності», ви дізнаєтеся, як формувалася кримськотатарська кухня, що вплинуло на її розвиток і чому вона є важливою частиною культурної спадщини.

Поговоримо про головні групи страв, значення кави та про старовинні рецепти, що збереглися донині та стали символами кримськотатарської культури. Через призму їжі розглянемо, як кримські татари зберігали свою ідентичність, навіть перебуваючи у вигнанні.

Завдяки нашому партнеру, мережі ресторанів кримськотатарської кухні «Софра», слухачі лекції зможуть ще і продегустувати найвідоміші кримськотатарські страви.

Коли: 19 жовтня, 13:00

Місце проведення: Парк партизанської слави, вул.Дениса Антіпова 49/1.

Театри

18 жовтня, 18:00 вистава «Фрекен Жюлі»;

18 жовтня, 18:00 вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?»;

19 жовтня, 14:00 – авторська екскурсія Оксани Пурик «За лаштунками Молодого»;

19 жовтня, 18:00 – вистава «Потрібні брехуни»;

19 жовтня, 18:00 – вистава «Звір».

Вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?»

Вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?» – це театральний карнавал, де замість серйозної класики на глядачів чекає барвистий фарс-мажор у двох діях. Режисер Григор Мане взяв сюжет Бомарше, як мозаїку, й склав із нього свою іронічну, несподівану історію – з гумором, перипетіями й добрячим театральним запалом.

Сцену перетворено на лабіринт – буквально і метафорично. Бо як інакше пояснити, що Фігаро одночасно намагається догодити Сюзанні, викрутитися перед Фаншеттою і не загубитися між репліками Марселіни? А ще й граф зі своїм «правом першої ночі» влітає – як сірник у порохову бочку...

Коли: 18 жовтня, 18:00

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Дитячий простір «У світі казок»:

18 жовтня, 11:00 та 13:00 – «Лікар Айболить»;

19 жовтня 11:00 та 13:00 – «Котик та півник».

18 жовтня, 14:00 та 18:00 – фольклорна вистава «Вечорниці»;

19 жовтня,14:00 – вистава «Одеса. Шалене кохання»;

19 жовтня,14:00 – вистава «Випадок у «Готелі дю комерс».

18 жовтня, 18:00 – вистава «Фрекен Юлія».

Вистава «Бука»

Що буде, якщо принцеса – розумна, з почуттям гумору, зрозуміє, що втомилася жити в чужій казці? Їй 35, у неї немає замку, зате є диплом філософині, дивна сусідка й робота, яку важко пояснити мамі. А ще – глибока потреба сказати вголос: «мені набридло».

«Бука» – це іронічна сповідь сучасної жінки, яка виросла на казках, але опинилась у реальності, де замість щастя до кінця життя – комуналка, кредитка й культурний тиск бути «ідеальною». Вистава досліджує, як соціальні ролі й казкові стандарти ламають наше відчуття себе. Сатира, стьоб, самоіронія – як зброя проти штучної глянцевості й щоденної самотності.

Коли: 19 жовтня, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Концерти

Культова кіномузика Джо Хісаіші

18 жовтня у столиці відбудеться другий концерт присвячений японському кінокомпозитору Джо Хісаіші. Організатори концерту обіцяють глядачам японську атмосферу та живу інструментальну музику. Для цього заходу обрано найулюбленіші мелодії японського композитора Джо Хісаіші

У Малій опері звучатиме музика з фільмів Такеші Кітано, Йоджіро Такіти, Хаяо Міядзакі та найпопулярніші авторські хіти композитора.

Коли: 18 жовтня, 16:00

Місце проведення: Мала Опера, вул. Дегтярівська, 5.

Хор Григорія Верьовки. Великий ювілейний концерт

18 жовтня 2025 року у Палаці «Україна» відбудеться концерт хору ім. Григорія Верьовки. На глядачів чекає 120 хвилин шедеврів української пісні та 120 артистів на сцені. Все це – ювілейний концерт до 130-річчя з дня народження Григорія Верьовки. Славнозвісний колектив пропонує вашій увазі перлини зі своєї колекції.

Коли: 18 жовтня, 18:00

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Стендапи

Стендап Раміля Янгулова «Батько на відстані»

18 жовтня Раміль Янгулов виходить на сцену зі своїм новим сольним стендапом «Батько на відстані». На гостей вечора чекають відверті історії про стосунки поколінь, смішні (і трохи болючі) замальовки про батьківство на відстані, жарти, які пробивають на сміх до сліз.

Коли: 18 жовтня, 18:30

Місце проведення: Komediant Kyiv, вул. Велика Житомирська, 16.

Імпровізаційне шоу «Королі крінжу»

Імпровізаційне шоу «Королі крінжу» – це комедійно-імпровізаційне дійство.

Своєю майстерністю смішно імпровізувати цього вечора похизуються:

Свят Загайкевич. Засновник «Підпільного стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із королів крінжу.

Олександр Качура. Імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, що починав свою діяльність в Гонконзі.

Альбіна Тітова. Актриса театру і кіно, яка вважає, що імпровізація – це вища майстерність актора.

Коли: 18 жовтня, 19:00

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

Осіння виставка бонсаї

У Національному ботанічному саду ім. М.Гришка проходить традиційна осіння виставка бонсаї. Відвідувачі зможуть не лише подивитися на дивовижні мініатюрні дерева, а й взяти участь у безкоштовних майстер-класах та отримати консультації спеціалістів.

Зокрема, під час виставки проводитимуться майстер-класи з ікебани, вибору матеріалу для бонсаї, формування бонсаї з в’яза, ялівця та хвойних рослин, а також з ручного ліплення горщика «курама». Також на виставці працюватиме зона продажу. Участь у виставці безкоштовна та без попередньої реєстрації.

Коли: 18-19 листопада, 10:00-17:00

Місце проведення: Національний ботанічний сад імені М.Гришка НАН України, вул. Садово-Ботанічна, 1.

Виставка Ukraine WOW

Прогулятися пшеничним полем під українським небом. Побачити унікальні експонати: 20-метровий козацький човен-чайку, шаблю Івана Мазепи, меч доби Київської Русі та великі українські вау часів незалежності України, зокрема «Золотий м’яч» Андрія Шевченка, чемпіонський пояс Олександра Усика, статуетки «Євробачення», Нобелівську премію та «Оскар». Політати у віртуальній реальності над Бакотою, Сивашем і Карпатами, потрапити у рожевий вагон, на фінальну репетицію «Ребелії» від МУР та у декорації «Конотопської відьми». Усе це та багато іншого можна буде зробити на Ukraine WOW.

Мета Ukraine WOW – занурити відвідувачів в українську спадщину та історичну тяглість, що дають нам сили для творення майбутнього. Щоб кожна людина, яка прийде на виставку, відчула причетність до видатних українців минулого та гордість за те, як попри велику війну відбуваються вау сучасні. Зрозуміла, що вау – це дієслово, яке творить кожен із нас.

Частину коштів із продажу квитків перекажуть на підтримку українських музеїв.

Коли 10 жовтня – 9 листопада

Місце проведення: Київський центральний залізничний вокзал, виставковий простір на 14-й колії, Вокзальна площа, 1.