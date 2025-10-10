Часто чую, що я «збитий льотчик», але я вийду в топ. Міла Нітіч про кар'єру та особисте

Зірка багатьох телепроєктів та міжнародних конкурсів представила україномовну версію хіта «Каюсь» та звернулась до хейтерів

Співачка Міла Нітіч відіграла перший сольний концерт після ребрендингу свого проєкту Mila Nitich. Шоу було присвячене 35-річчю, яке артистка відзначила напередодні, та новій ері у творчості. В одному з павільйонів Національного комплексу «Експоцентр України» в столиці Нітіч зібрала понад 200 гостей. Серед них були, зокрема, бронзова призерка Євробачення-2024 Alyona Alyona та переможець «Голосу країни 11» Сергій Лазановський.

Міла вперше виконала україномовну версію свого хіта «Каюсь», заспівала дуетом з Мартою Адамчук, Гідаятом Сеїдовим (Geed), капелою ім. Ревуцького, представила публіці молодого артиста Тимофія Солодкого. Ведучими концерту були Андрій Джеджула та Олександр Степаненко. «Главком» поспілкувався з артисткою та дізнався, зокрема, про те, які останні слова продюсер Володимир Бебешко сказав їй перед припиненням співпраці, про ставлення до російської співачки Алли Пугачової та плани на особисте життя.

Перший сольний концерт Міли Нітіч в Києві. Не віриться, коли читаєш таке в анонсі. Чи це малось на увазі перший після припинення співпраці з вашим експродюсером Володимиром Бебешком у 2019 році?

Насправді це не перший сольний концерт після розриву із Бебешком, п'ять років все ж таки минуло. Зараз йде мова більше про переродження артиста Mila Nitich, про нове дихання та нову сторінку в історії самого проєкту.

Під час повномасштабної війни ви продали власну квартиру в Ірпені, аби інвестувати у творчість та ребрендинг проєкту. Чи все заплановане вдалося втілити?

Відверто кажучи, цей крок з продажем квартири був доволі відчайдушним, оскільки відчайдушні часи потребували відчайдушних і ризикованих рішень. І так, не всі плани і бажання були реалізовані. І це як раз були також спроби тримати проєкт Mila Nitich на плаву. Щось вийшло, щось ні. Багато факторів зіграло роль. Відсутність чіткого бачення, що робити далі і куди рухатися, відсутність музичного матеріалу, і відсутність злагодженої команди, від чого насправді залежить 90% успіху. Бо один в полі не воїн.

Мені плювати, хто і що про мене думає

Однією з родзинок концерту була презентація україномовної версії вашого хіта «Каюсь». Зі сцени ви сказали, що на це надихнув блогер Ігор Донскіх. І додали, що до створення україномовної версії був залучений Гідаят Сеїдов, учасник шоу «Голос країни 13».

Так, дійсно, наш відомий український блогер Ігор Донскіх навесні цього року якось був прокоментував одне з моїх відео в Інстаграмі фразою: «Міла, обожнюю вашу пісню «Каюсь». Чи варто чекати на переклад?!». І до цього часу мені вже траплялися коментарі від моїх фанів, але саме в цей момент я чомусь подумала, а може, настав час?! І тут я наважилась запропонувати Гідаяту Сеїдову перекласти її. Памʼятаю, як ми зустрілися вперше на студії, перший куплет перекладали разом... А коли він дав мені повний текст, я, співаючи його, почала плакати.

Це був момент істини, коли я зрозуміла, що цього варто було чекати стільки часу! Ми зробили премʼєру на концерті, щоб підігріти інтерес аудиторії. Зараз ще працюємо над аранжуванням, але вже зовсім скоро запрем'єримось, бо запитів на цю пісню з кожним днем все більше! Тому чекайте! Coming soon (з англійської «Скоро буде». – «Главком»).

Mila Nitich та Geed (Гідаят Сеїдов) фото: Саша Рибка

Співак Віталій Козловський зараз активно виступає зі своїми композиціями, які зміг викупити в Ігоря Кондратюка, повернувши йому борги. Щодо вашого репертуару подібних питань, зокрема з піснею «Каюсь», з експродюсером не має? Права належать вам?

Дуже влучне питання! Тому що насправді історія цієї пісні непроста. Права до 2014 року були надані в користування Володимиру Бебешку. Але як виявилось нещодавно, коли я почала узгоджувати це питання з авторами, строк дії договору закінчився у 2014-му, і продовжений не був. Тому права повернулися до авторів. І ми з авторами це питання вирішували на пряму. І хоч не без перешкод, але автори передали мені виключне право на використання цієї пісні. За що я дуже вдячна Сергію Попику і Сашку Невже. Вони класні люди і неймовірні автори, які написали шедевр!

Перед початком концерту був представлений динамічний мініфільм, в якому показаний ваш творчий шлях. На екранах з'явилась і Алла Пугачова, яка у 2009-му відіграла важливу роль у вашій кар'єрі. Тоді ви отримали від неї «Золоту зірку Алли» та $50 тис. за участь у міжнародному конкурсі «Нова хвиля». Враховуючи неоднозначне ставлення українців навіть до «хороших росіян», ви залишили промову Пугачової. Чому так вирішили і як взагалі ставитесь до неї зараз?

Дуже гарно сказали, що думки розділилися, помінялось ставлення. Вважаю, що кожна людина має право на зміну своєї думки, це нормально. Але я ніколи не була флюгером. У мене завжди було стале відношення до Алли Борисівни. Це однозначно людина-епоха, людина фундаментальна, людина-глиба, яка несла з собою ціле покоління крутих пісень. І навіть сьогодні від малого до великого знають, хто така Пугачова. Пам'ятаєте, колись був жарт: «Хто такий Леонід Брежнєв? Це політик часів Алли Пугачової»?

Вона пережила всіх дрібних і не дуже політиків і завжди мала чітку, сформовану свою думку. Завжди мала позицію. Бо як кажуть – поза і позиція не одне й те саме. В позу стають, як правило, клоуни і повії. А позиція це штука незмінна. Мені завжди її позиція імпонувала, бо вона, перш за все, була вірна собі. Як я можу ставитися до людини, яка колись дала мені дорогу в життя? Я не можу ставитися до неї апріорі погано. Тим більше що вона завжди була на стороні правди і навіть істини. То чого, за що її судити?

У неї може бути щось, що комусь може подобатися чи не подобатися. Ми не стодоларові купюри, щоб подобатися всім, ніхто з нас. І чим ти публічніший, популярніший, тим прискіпливіше до тебе будуть ставитися. Під мікроскопом розглядати кожну твою молекулу, думку, слово. Але вона завжди вміла тримати удар. Дуже гідно і дуже красиво. Я до кінця життя буду вдячною цій людині за те, що вона для мене зробила. Вона подарувала мені шанс на майбутнє, на велику сцену. За що їй просто низький уклін.

Зі сцени ви казали про своє повернення. Сергій Лазановський, коли вітав вас, зауважив – ви нікуди і не зникали. А ви як це відчуваєте?

Я згодна з Сергієм на 200 відсотків – я ніколи нікуди не зникала, насправді. Я завжди була. Просто різні часи були. Були часи, коли не було грошей, продюсера. Коли залишилась сама, не було команди, матеріалу. Потім десь з'являлися кошти, але не було постійного фінансування, інвесторів для проєкту. І тому проєкт завжди був на хвилях, але я завжди була. Я як пташка фенікс, яка відроджувалась з попелу раз за разом. Падала, вставала і йшла далі.

Часто про себе чую в шоу-бізнесі і чула за останні роки фразу, що я «збитий льотчик». І я на сцені про це сказала: «Хороший льотчик збитим не буває». А ще хочу сказати, що мені плювати, хто і що про мене думає. Особливо ті злі язики, які мене вже давно поховали і думали що я вмерла. А я тут раптом взяла і висунула голову. Колись Вінстон Черчилль (державний діяч, колишній прем'єр-міністр Великої Британії. - «Главком») сказав чудову фразу, обожнюю цю його цитату: «Успіх – це вміння крокувати від однієї поразки до іншої, не втрачаючи ентузіазму».

Mila Nitich презентувала нову програму фото: Саша Рибка

Я буду йти напролом до тих пір, поки вийду в топ. А я вийду в топ. Я цього хочу. І це не про те, щоб довести комусь щось. Це для того, щоб отримати те, до чого я йшла багато років, чого я дійсно хотіла. Тому що топ – це не про кількість грошей зароблених. Топ для артистів – бути почутими, що тебе люблять, хочуть бачити в кожному місті твоєї країни і поза нею також. Я прийшла в цей світ для того, щоб служити.

Мій талант даний для того, щоб дарувати його людям. Колись це мені сказав Володимир Бебешко. Був один єдиний момент, коли мені здавалось, що я зламалась, і я хотіла все покинути. Я ніколи не забуду, це була передостання наша зустріч перед тим, як ми розійшлися. І він мені сказав одну тільки фразу: «Не смій думати, що твоє місце не на сцені. Якщо ти покинеш сцену і перестанеш співати, тебе просто покарають. Бо тобі твій талант даний для того, щоб ти його дарувала людям. Він тобі не належить». Я завжди була і завжди буду. І все одно знайду той хіт, який будуть слухати всі.

Мені поки що не щастить з особистим життям

Окрім вже відомих багатьом українцям артистів, на вашому концерті виступив і 17-річний співак Тимофій Солодкий. Зі сцени ви сказали, що були його педагогом з вокалу в загальноосвітній школі №23 міста Києва. Чи є це натяком на те, що ви вирішили продюсувати молодих виконавців?

Тимофій був одним із моїх талановитих випускників. Я захотіла, щоб люди побачили цей молодий талант. Тому що в ньому є майбутнє, я в це щиро вірю. Я зараз поки не продюсую поки що нікого. Але скажу відверто, за моєю місією, відчуттями – мені є що передати, знання, молодим артистам. І цілком можливо, що з часом я прийду до продюсування молодих артистів, саме молодих. Тому що я хотіла б провести їх за руку тим шляхом, яким пройшла сама. Але без тих помилок. Хотілось б щоб вони уникли тих розчарувань, болю, які довелося пройти мені і багатьом іншим українським виконавцям молодим, які потрапили на велику сцену.

Співак Тимофій Солодкий – випускник Міли Нітіч з вокалу фото: Саша Рибка

Наприкінці минулого року ви розійшлись з нареченим і з того часу мало говорили про особисте. Як у вас зараз на особистому, враховуючи активну роботу над проєктом Mila Nitich?

Не дужу люблю зачіпати тему особистого. Тому що у тих рідкісних випадках, коли в інтерв'ю говорю про особисте, це перетворюється в казна-що. Скажу вам чесно, і більше найближчим часом про це говорити не хочу: мені поки що не щастить з особистим життям. Не щастить в якому сенсі? Я не знайшла свою людину. Мої проби пера з людьми, спроби побудувати якісь стосунки, особисте життя і поєднати це з побудовою своєї кар'єри – все це перетворюється на повне фіаско. Воно поки що не має під собою ніякого плідного ґрунту. Тому я вирішила зав'язати поки що з цим всім «дурдомом», бо потрібно обрати щось одне.

Зрозуміла, що я та жінка, яка не може сфокусуватися на кількох задачах одночасно. Принаймні в цій історії. Я не здатна поєднати особисте життя і побудову кар'єри. І поки я не досягну певних результатів, про які мрію у своїй кар'єрі, не бачу сенсу далі рухатися в бік особистого життя, мучити когось і мучити себе. Тому що бачу – з цього нічого не виходить. Розумію, що мені потрібен час, щоб зібрати себе до купи, створити свій проєкт, довести його до якогось пуття. А потім вже займатися особистим життям.

Впевнена: те, що моє, воно з'явиться абсолютно неочікувано для мене, у той момент, коли взагалі менш за все буду цього чекати, коли буду менше про це думати. Бо коли ми чогось очікуємо, і кожен раз думаємо, ось нарешті, це воно – це, як правило, не воно. Можливо я дала не ту відповідь, яку хотіли почути, але ту, яка чесна на сьогодні для мене. Хочу бути чесною з собою.

Mila Nitich та капела ім. Ревуцького фото: Саша Рибка

В інтерв'ю «Главкому» артистка зауважила: нових пісень поки не презентувала публіці, аби не розкривати їх. Робота над композиціями триває і в найближчих планах як мінімум є реліз EP (мініальбому).