Дослідники назвали найгірший день тижня: це не понеділок

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Вчені визначили найгірший день тижня: результат здивував
фото з відкритих джерел

«У понеділок ще відчувається відлуння вихідних»

Попри стереотипи про «важкий понеділок», саме вівторок визнано найгіршим днем тижня. Таких висновків дійшли дослідники Лондонської школи економіки, які проаналізували рівень щастя понад 22 тисяч людей.

Результати виявилися однозначними: рівень щастя у вівторок є найнижчим. Дослідник Джордж МакКеррон пояснив цей феномен так: «У понеділок ще відчувається відлуння вихідних. Але у вівторок воно повністю зникає, а вихідні ще далеко попереду».

Крім того, за даними дослідження, найскладніше зосередитися в середині дня, приблизно о 15:00. Саме в цей момент втома вже відчутна, а робочий темп ще не сповільнюється.

Психологиня Марія Кордон зазначає, що джерело «вівторкового синдрому» часто криється у способі мислення. Люди схильні відкладати задоволення на вихідні та живуть від понеділка до п’ятниці в очікуванні короткого перепочинку. Такий підхід створює ілюзію, що повноцінне життя можливе лише у вільні дні, а будні призначені виключно для продуктивності. Визнання цього патерну дозволяє змінити ставлення до робочих днів і знайти баланс між обов’язками та особистим комфортом.

Щоб відновити енергію, психологиня радить:

  • Звільнити один вечір для спонтанності. Прогулянка новим маршрутом чи відвідування незнайомої кав’ярні може змінити настрій.
  • Створити «список приємностей». Записати невеликі заняття, які приносять задоволення без прив’язки до часу чи результату.
  • Відмовитися від жорстких правил. Маленькі радощі – десерт посеред тижня чи перегляд фільму – не повинні чекати вихідних.
  • Практикувати усвідомленість. Запалити свічку під час вечірнього ритуалу, звернути увагу на запах кави чи звуки під час прогулянки.

Навіть якщо науковці вважають вівторок найгіршим днем тижня, у ньому все одно можна знайти рівновагу. Усвідомленість, гнучкість і дрібні щоденні радощі допомагають перетворити цей день на спокійний і гармонійний.

Нагадаємо, що скорочений робочий тиждень стає світовим трендом завдяки успішним пілотним програмам в Іспанії, Великій Британії та Португалії, які показали, що чотири робочі дні не знижують продуктивність і водночас сприяють кращому балансу між роботою та особистим життям. Деякі міста, як Токіо та Валенсія, продовжують експериментувати з різними моделями, а країни на кшталт Бельгії та ОАЕ уже законодавчо встановили 4-денний тиждень для частини державних службовців.

