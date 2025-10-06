Актор, який погрожував порізати себе на сцені під час прослуховувань розповів, що його надихнуло на такий вчинок

Жилюк: Я просто прийшов і сказав: «А є ще й такі актори»

«Главком» поцікавився у Івана Жилюка, що спровокувало цей інцидент і чи не шкодує він?

Актор Іван Жилюк розповів, що спровокувало його неординарний та шокуючий вчинок під час прослуховувань у театрі, коли він погрожував порізати себе на сцені. За словами актора, інцидент був не конфліктом, а навмисним перформансом, натхненним відомим антиутопічним серіалом. В інтерв'ю «Главкому» Іван Жилюк розповів, що у його вчинку є дві складові: «прикольна і складна».

Актор пояснив, що, сидячи за лаштунками, він чув, як комісія швидко «відправляє» акторів, кажучи лише «дякую, дякую, дякую…».

«І я розумію, що попереду ще сотня акторів, і комісія точно не зорієнтована на те, щоби нормально послухати. Я – артист, і в мене живе серце. Артист – це людина, яка спрямовує енергію та увагу глядача у певну точку. Я згадав серіал «Чорне дзеркало», де у другій серії першого сезону є сюжет про темношкірого актора», – розповів Жилюк.

Серія, про яку говорить Жилюк, називається «15 мільйонів заслуг», це – сатира на розважальні шоу. Події розгортаються у вигаданому світі, де кожна людина повинна виробляти електроенергію за допомогою динамо-машини у вигляді велосипеда. За це отримують валюту, яка називається заслуги. Бінгем «Бінг» Медсен успадкував 15 мільйонів заслуг. У туалеті він чує, як співає Ебі, і спонукає її взяти участь у шоу Hot Shot, схожому на X-Фактор, яке дає людям можливість вирватися з фактичного рабства. Бінг витрачає всі свої 15 мільйонів заслуг на квиток на шоу для Ебі. Перед виходом на сцену Ебі змушують випити наркотичний напій. Судді добре сприймають її пісню, проте заявляють, що в цьому сезоні немає місця для співаків, тому їй пропонують стати актрисою на порнографічному телеканалі. Бінг повертається в свою кімнату без Ебі і заслуг. Коли перед ним з'являється реклама з Ебі в порнофільмі, у нього не виявляється грошей, щоб пропустити цю рекламу. У відчаї він намагається вирватися з кімнати і розбиває скло. Шматок скла він ховає у себе під ліжком. Після цього починає дуже ощадливий спосіб життя і за короткий час знову накопичує 15 мільйонів заслуг, щоб знову прийти на запис програми Hot Shot. На сцені він перериває свій танцювальний виступ, підносить до горла шматок битого скла і погрожує вбити себе в прямому ефірі. Він виголошує палку промову про те, як несправедливий світ, і про те, якими черствими стали люди, а також висловлює обурення тим, як судді зіпсували дар Ебі. Судді, замість того, щоб сприйняти серйозно його слова, високо оцінюють «виступ» і обіцяють йому шоу на одному з каналів, де він зможе говорити про систему все, що захоче...

«Це – моя улюблена серія. Під час прослуховування вайб був дуже схожий, тобто, тебе не будуть слухати. Я захотів, щоб мене побачили і запам'ятали. Я зрозумів, що мені треба зробити перформанс, і вигадав таку тему. Не дуже хороша ідея, не те щоб я нею пишався, але ідея є ідея, так?», – пояснив Жилюк.

Актор заперечив, що це була істерика чи особиста образа. Жилюк використав механізм роботи зі справжньою емоцією, який він добре знає і викладає.

«В акторському мистецтві є механізми, коли ти розгортаєш своє справжнє почуття, із нього, як з джерела, береш енергію. Цей механізм я добре знаю, я ще людей його навчаю. Тож я сидів за кулісами і чув, як Давид Петросян доволі зверхньо розмовляв з актором – принаймні, мені так здалося. Я вийшов на сцену і сказав, звертаючись до Петросяна: «Я вас не бачу». А він мені відповідає: «А це і не важливо». Знаєте це відчуття, коли людина наче не каже нічого такого, але це звучить неприємно», - розповів Жилюк.

Актор підкреслив, що його дослухали до кінця, включно з віршем, який він читав. Він просто прийшов і сказав: «А є ще й такі актори». Пізніше колеги з театру визнали, що він «збадьорив» членів комісії.

Нагадаємо, у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка минулого тижня стався інцидент, який сколихнув акторський світ та заінтригував театралів. Під час конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу, який проходив 29 вересня, актор, що вийшов на сцену перед комісією, погрожував травмувати себе зумисно. Відповідне відео за пару днів з'явилося у соцмережах.

Головну роль в цьому інциденті зіграв Іван Жилюк, театральний та кіноактор, відомий широкому загалу за серіалами «Шлях» та «Жіночий лікар», він також позиціонує себе як викладач акторського мистецтва.