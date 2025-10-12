Головна Скотч Шоу-біз
Дружина Віталія Білоножка назвала артистку, яка відмовилась виступати на вечорі його пам'яті

Рома Семикін
Рома Семикін
Світлана та Віталій Білоножко одружились в середині 1970-х
фото: Facebook/svitlana.bilonozko.14162

Причини, які озвучила Наталія Бучинська, неприємно здивували Світлану Білоножко

Наприкінці минулого року співачка Світлана Білоножко організувала вечір пам’яті Віталія Білоножка, який помер в січні 2024-го. Тоді концерт тривав майже п’ять годин. Втім деякі артисти відмовились вшанувати пам'ять народного артиста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал Наталії Влащенко.

Світлана Білоножко розповіла, що два десятиліття вона з чоловіком проводила міжнародний музичний фестиваль «Мелодія двох сердець». Завдяки культурній події, наголосила вдова Віталія Білоножка, деякі артисти стали більш впізнаваними. І одна з них, а саме нині народна артистка України Наталія Бучинська, відмовилась брати участь в вечері пам'яті. Причина неприємно здивувала Світлану Білоножко.

«Вона робила перші кроки в усіх фестивалях. Ми вже могли не брати її, бо були інші охочі артисти. А потім: Я не можу бути на вечорі пам'яті. Я не беру в такому участь». В якому такому? Приїдь, скажи: Дякую тобі, дорогий. Тебе не має, але все одно тобі дякую все життя. Це ж тобі в житті допоможе, що ти будеш такою щирою, справжньою. Не люблю, коли люди щось вигадують, фальшивлять, нещирі», – розповіла Світлана Білоножко.

Співачка Наталія Бучинська
Співачка Наталія Бучинська
фото: Facebook/N.Buchynska

Також Світлані Білоножко було прикро, що участь в концерті не взяв співак, композитор Іван Попович. З ним, наголосила артистка, вони дружили сім'ями. Втім, чимало колег та друзів зіркового подружжя не відмовились виступити на вечорі пам'яті Віталія Білоножка. Деякі, проявили ініціативу. «Вони не такі як Павло Зібров, Вітя Павлік, які першими сказали: Свєта, ми в перших рядах, беремо ці пісні, працюємо. Дозволь нам їх взяти. Дозволяю», – зазначила Світлана Білоножко.

Тоді в концерті взяли участь десятки артистів. Серед них, зокрема, Катерина Бужинська, Михайло Грицкан, Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Алла Кудлай, Ауріка Ротару, гурт «Лісапетний батальйон», Олександр Злотник та інші.

Віталій Білоножко помер 9 січня 2024 року. Причиною смерті стала гостра зупинка серця, що спіткала його під час лікування в лікарні. Дружина Світлана згадувала, що артист довгий час боровся із цукровим діабетом. В останні роки життя практично не відвідував заходи.

Теги: концерт Віталій Білоножко Наталія Бучинська

