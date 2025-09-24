«Культурні сили» презентують на «Книжковій країні» павільйон мілітарної культури

«Це місце, де народжуються тренди, знайомляться покоління читачів і твориться майбутнє української книги»

З 25 до 28 вересня пройде головна літературна подія цієї осені – «Книжкова країна» на ВДНГ у Києві. Тисячі відвідувачів, десятки видавців, сотні презентацій і зустрічей із авторами, ілюстраторами та перекладачами. Про це повідомляють організатори платформи «Культурні сили» в Instagram, передає «Главком».

Платформа «Культурні сили» на цьому фестивалі організовує низку подій в 4-му Павільйоні ВДНГ. Кожного дня на гостів «Книжкової країни» чекатимуть поетичні читання, музичні концерти, події для дітей та дискусії видатних культурних діячів України.

Хедлайнери події:

Сергій Мартинюк – музикант, письменник, лідер рок-гурту «Фіолет», військовослужбовець

Ігор Мітров – письменник, ветеран російсько-української війни.

Остап Українець – письменник, перекладач, видавець, військовослужбовець

Олесь Санін – український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор.

Юлія «Тайра» Паєвська – поетка, дизайнерка, військовослужбовиця, парамедикиня.

Іван Ткаленко – музикант, бандурист, мультиінструменталіст, педагог, військовослужбовець, колишній учасник гурту «Гайдамаки». Популяризатор «електробандури».

Відвідувачі можуть задонатити книгу на фронт.

