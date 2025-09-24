«Культурні сили» презентують на «Книжковій країні» павільйон мілітарної культури
«Це місце, де народжуються тренди, знайомляться покоління читачів і твориться майбутнє української книги»
З 25 до 28 вересня пройде головна літературна подія цієї осені – «Книжкова країна» на ВДНГ у Києві. Тисячі відвідувачів, десятки видавців, сотні презентацій і зустрічей із авторами, ілюстраторами та перекладачами. Про це повідомляють організатори платформи «Культурні сили» в Instagram, передає «Главком».
Платформа «Культурні сили» на цьому фестивалі організовує низку подій в 4-му Павільйоні ВДНГ. Кожного дня на гостів «Книжкової країни» чекатимуть поетичні читання, музичні концерти, події для дітей та дискусії видатних культурних діячів України.
Хедлайнери події:
- Сергій Мартинюк – музикант, письменник, лідер рок-гурту «Фіолет», військовослужбовець
- Ігор Мітров – письменник, ветеран російсько-української війни.
- Остап Українець – письменник, перекладач, видавець, військовослужбовець
- Олесь Санін – український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор.
- Юлія «Тайра» Паєвська – поетка, дизайнерка, військовослужбовиця, парамедикиня.
- Іван Ткаленко – музикант, бандурист, мультиінструменталіст, педагог, військовослужбовець, колишній учасник гурту «Гайдамаки». Популяризатор «електробандури».
Відвідувачі можуть задонатити книгу на фронт.
Серед найяскравіших подій в павільйоні:
- Де мої сни? – виставка картин, створених тими, хто захищає країну і щодня стикається з викликами, далекими від звичних для мистецького життя питань. Адже для багатьох, кого ми знаємо як художників, реальність роздвоїлася, і постало паралельне життя – життя, наповнене викликами війни.
- Поетичні читання відомих поетів-ветеранів: Ігоря Мітрова, Артема Полежаки, Федіра Рудого, та десятків інших.
- Театр Ветеранів – проєкт Відділу комунікацій Командування Сил територіальної оборони ЗСУ (ТРО Медіа), втілений чинними військовослужбовцями з досвідом роботи в театрі, кіно і журналістиці. Від інших схожих проєктів Театр Ветеранів відрізняє спрямованість на роботу перш за все з текстами: учасників Театру – ветеранів і членів їхніх родин – вчать розповідати власні історії мовою пʼєс, які потім втілюються на сцені професійними режисерами та акторами.
- Атмосферний електронний сет київського музиканта і військовослужбовця Макса Левіна aka dj xgun, поєднаний з автентичним звучанням бандури, магічним голосом Інни Солоднюк і поезією українських комбатантів.
