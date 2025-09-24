Головна Країна Культура
search button user button menu button

«Культурні сили» презентують на «Книжковій країні» павільйон мілітарної культури

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Культурні сили» презентують на «Книжковій країні» павільйон мілітарної культури
У Києві на ВДНГ пройде фестиваль «Книжкова країна»
фото: facebook.com/vdngkyiv

«Це місце, де народжуються тренди, знайомляться покоління читачів і твориться майбутнє української книги»

З 25 до 28 вересня пройде головна літературна подія цієї осені – «Книжкова країна» на ВДНГ у Києві. Тисячі відвідувачів, десятки видавців, сотні презентацій і зустрічей із авторами, ілюстраторами та перекладачами. Про це повідомляють організатори платформи «Культурні сили» в Instagram, передає «Главком».

Платформа «Культурні сили» на цьому фестивалі організовує низку подій в 4-му Павільйоні ВДНГ. Кожного дня на гостів «Книжкової країни» чекатимуть поетичні читання, музичні концерти, події для дітей та дискусії видатних культурних діячів України.

«Культурні сили» презентують на «Книжковій країні» павільйон мілітарної культури фото 1

Хедлайнери події:

  • Сергій Мартинюк – музикант, письменник, лідер рок-гурту «Фіолет», військовослужбовець
  • Ігор Мітров – письменник, ветеран російсько-української війни.
  • Остап Українець – письменник, перекладач, видавець, військовослужбовець
  • Олесь Санін – український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор.
  • Юлія «Тайра» Паєвська – поетка, дизайнерка, військовослужбовиця, парамедикиня.
  • Іван Ткаленко – музикант, бандурист, мультиінструменталіст, педагог, військовослужбовець, колишній учасник гурту «Гайдамаки». Популяризатор «електробандури».

Відвідувачі можуть задонатити книгу на фронт.

Серед найяскравіших подій в павільйоні:

  • Де мої сни? – виставка картин, створених тими, хто захищає країну і щодня стикається з викликами, далекими від звичних для мистецького життя питань. Адже для багатьох, кого ми знаємо як художників, реальність роздвоїлася, і постало паралельне життя – життя, наповнене викликами війни.
  • Поетичні читання відомих поетів-ветеранів: Ігоря Мітрова, Артема Полежаки, Федіра Рудого, та десятків інших.
  • Театр Ветеранів – проєкт Відділу комунікацій Командування Сил територіальної оборони ЗСУ (ТРО Медіа), втілений чинними військовослужбовцями з досвідом роботи в театрі, кіно і журналістиці. Від інших схожих проєктів Театр Ветеранів відрізняє спрямованість на роботу перш за все з текстами: учасників Театру – ветеранів і членів їхніх родин – вчать розповідати власні історії мовою пʼєс, які потім втілюються на сцені професійними режисерами та акторами.
  • Атмосферний електронний сет київського музиканта і військовослужбовця Макса Левіна aka dj xgun, поєднаний з автентичним звучанням бандури, магічним голосом Інни Солоднюк і поезією українських комбатантів.

Читайте також:

Теги: Київ книги виставка фестиваль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги № 4 скорочують відділення
Наступ на гнійну хірургію. Київська лікарня швидкої допомоги закриває важливе відділення
27 серпня, 12:55
У Києві під час перевірки військово-облікових документів чоловік скоїв напад на поліцейського
Киянин укусив поліцейського під час перевірки документів
3 вересня, 14:36
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві на вихідних 6-7 вересня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
6 вересня, 07:02
Червень та серпень були прохолоднішими за середні багаторічні показники
Зафіксовано п’ять температурних рекордів. Кліматологи підбили підсумки літа 2025 у Києві
4 вересня, 13:45
Кав'ярня працюватиме до 20 вересня
Після 27 років роботи на Майдані закривається легендарна кав’ярня
9 вересня, 19:01
Владислав Косіняк-Камиш приїхав в Україну
Віцепрем'єр-міністр Польщі з військовою делегацією прибув до Києва
18 вересня, 09:15
Жінку спустили на землю у спеціальній корзині
У Києві рятувальники зняли жінку з балкона 11 поверху
20 вересня, 22:13
Власниця українського бренду одягу DaLee Даніелла позує біля подарунка
Ведмедик за пів мільйона гривень: власниця порадила невдоволеним «завалити жало»
Вчора, 10:44
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий
На Київщину сунуть перші заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
Вчора, 14:25

Культура

«Культурні сили» презентують на «Книжковій країні» павільйон мілітарної культури
«Культурні сили» презентують на «Книжковій країні» павільйон мілітарної культури
Павлу Гриценку – 75. Біографія та знакові цитати легенди мовознавства
Павлу Гриценку – 75. Біографія та знакові цитати легенди мовознавства
Пішла з життя письменниця Валерія Врублевська, авторка легендарної «Кафедри»
Пішла з життя письменниця Валерія Врублевська, авторка легендарної «Кафедри»
На Житомирщині з’явився пам’ятник Кузьмі Скрябіну
На Житомирщині з’явився пам’ятник Кузьмі Скрябіну
Режисер Білоус, якого звинувачують у домаганнях, поставить виставу Корчинського
Режисер Білоус, якого звинувачують у домаганнях, поставить виставу Корчинського
Актор Костянтин Темляк отримав «Золоту дзиґу» попри звинувачення в насильстві
Актор Костянтин Темляк отримав «Золоту дзиґу» попри звинувачення в насильстві

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua