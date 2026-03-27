Головна Київ Новини
search button user button menu button

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 березня

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві заплановані різноманітні культурні події
колаж: glavcom.ua

Академічний театр «Київ Модерн-балет» презентує на сцені МЦКМ нову роботу Раду Поклітару, це перша в Україні балетна інтерпретація опери Джузеппе Верді «Травіата»

Останні вихідні березня в Києві переповнені знаковими подіями: від унікальних виставок у провідних музеях до гучних театральних прем'єр та благодійних концертів. Зокрема, Музей історії міста вперше віддав усі поверхи під виставку легендарного Івана Марчука, а Палац Спорту збирає понад 50 артистів на вечорі пам’яті Степана Гіги. 

«Главком» підготував добірку подій на 28-29 березня, які допоможуть перезавантажитися та знайти натхнення.

Зміст

Музеї

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 березня фото 1

У Музеї історії міста Києва відкривається ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Ця експозиція стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Експозиція сформована за тематичним принципом: кожен поверх музею матиме власну назву та концепцію, формуючи цілісний портрет художника – від ранніх пошуків до знакових циклів і філософських узагальнень.

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Коли: з 13 березня по 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Виставка Павла Шарка «Від Трипілля до сьогодення»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 березня фото 2

Персональна виставка Павла Шарка «Від Трипілля до сьогодення», приуроченп до дня народження митця, завершує свою роботу. Ця експозиція – не просто картини. Це подорож від архаїчних символів прадавньої України до ритмів сучасного життя. У кожному творі:

  •  Безперервність Життя – від коріння до суцвіття.
  •  Пам’ять землі – те, що ми несемо в собі крізь віки.
  •  Краса України – відбита у кольорі та формі.

Коли: до 30 березня.

Місце проведення: Музей-майстерня І.П. Кавалерідзе, Андріївський узвіз, 21.

Майстер-клас «Великдень – свято радісне – навіть обов’язково»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 березня фото 3

Сповідуючи християнські цінності та глибоку пошану до родини, родина Грушевських з особливим трепетом чекала на великі свята. Для них було важливо особисто привітати кожного – рідних, друзів та добрих знайомих – споконвічними словами «Христос народився!» чи «Христос воскрес!».

Коли ж відстань ставала на заваді особистій зустрічі, Грушевські надсилали вітальні картки. Цікаво, що їхні великодні листівки понад століття зберігають тепло й турботу, «вкладені» в ошатний папір. Сьогодні ці раритети є частиною фондів Історичного архіву та колекції музею.

Відчути атмосферу епохи та відродити гарну традицію запрошують усіх охочих на майстер-класі «Великдень – свято радісне – навіть обов’язково».

Коли: 29 березня, 15:00. 

Місце проведення: Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9.

Театри    

Прем'єра вистави «Вікторина»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 березня фото 4

Національний театр ім. Лесі Українки представляє нову виставу. Ця постановка – про реальний гучний телевізійний скандал, що стався чверть віку тому у Британії. В основі сюжету – історія, яка розгорталася довкола культового шоу, добре знайомого й українцям. Мова про телеформат, який набув популярності у понад півтори сотні країн світу – «Хто хоче стати мільйонером». У 2001 році учасник британського телешоу виграв головний приз – 1 мільйон фунтів, однак згодом його звинуватили у шахрайстві.

«Вікторина» заявлена як інтерактивна судова драма. Глядач дійсно матиме можливість брати участь у шоу, яке розгорнеться на сцені зі справжніми декораціями, знайомими сотням мільйонів глядачів у всьому світі.  Учасники «Мільйонера» проситимуть про «допомогу залу», який має підказати правильну відповідь. Але не лише це вирішуватиме глядач…

Історія Чарльза Інгрема, майора британської армії, який у 2001 році виграв 1 млн фунтів у шоу «Хто хоче стати мільйонером?» завдяки шахрайству, відома на цілий світ. Він діяв у змові з дружиною та іншим учасником, які підказували правильні відповіді. Схема шахрайства проста: коли Інгрем вимовляв правильний варіант відповіді, його спільник у залі кашляв. Врешті виграш анулювали, а Інгрема визнали винним у шахрайстві.  У 2003 році його разом із дружиною та спільником засудили. Ця історія стала національною сенсацією у Британії та найгучнішим скандалом в історії шоу. Згодом отримала численні інтерпретації в кіно й театрі.

Коли: 28 березня, 12:00.

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»).

Kyiv Modern-Ballet. Травіата. Раду Поклітару

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 березня фото 5

На сцені МЦКМ – прем’єра Академічного театру «Київ Модерн-балет» у постановці Раду Поклітару. Уперше в Україні – балет «Травіата» на музику опери Дж. Верді

Хореографічна драма на музику опери Дж. Верді. Історія кохання, зради та прощення, розказана мовою сучасної хореографії, відкриває новий погляд на сюжет всесвітньо відомої опери.

«Травіата» у постановці Раду Поклітару – передусім вистава, пронизана великою любов’ю до першоджерела – однойменної опери Джузеппе Верді. Напоєна красою італійського бельканто, історія трагічного кохання та смерті Віолетти Валері постає як гімн самопожертви, відданості й стійкості – тих якостей, на які здатна Жінка.

Балет «Травіата» – романтичне зізнання в любові до оперного мистецтва, втілене мовою сучасної хореографії та режисури.

Коли: 28 березня, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Мюзикл-сенсація «Гуцулка Ксеня»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 березня фото 6

Народжена у Івано-Франківську під керівництвом колективу Народного артиста України та лауреата Шевченківської премії Ростислава Держипільського, вистава спричинила справжню сенсацію! Підтвердження тому – 100 аншлагів поспіль та фантастична любов публіки.

Чотири причини, чому ви не можете пропустити цю подію:

  1. Музика легендарного українського композитора Ярослава Барнича, яка звучить у сучасному аранжуванні, написаному головним диригентом Франківського драмтеатру Богданом Ткачуком. Оркестр з 20 чудових музикантів під його керівництвом постійно знаходиться на сцені, створюючи живий та атмосферний супровід подіям та пісням вистави. Композиції настільки легкі та приємні на слух, що ці мелодії ви будете наспівувати ще не один тиждень!
  2. Масштабність дійства, в якому приймають участь 30 акторів, захоплює та приголомшує, а танцювальні номери з елементами сучасної хореографії в той же час зберігають автентичний український лейтмотив.
  3. Гармонійне поєднання сучасних технологій з українською автентикою. Це – справжнє шоу! Зокрема, серед костюмів можна буде побачити унікальну колекцію гуцульських гунь Руслани Гончарук. Родзинка сценічного рішення – лазерне шоу від команди Show Service, яке створює неймовірні ефекти як на сцені, так і в залі.
  4. Сюжет, такий же легкий та цікавий, як і музика мюзиклу. До Ворохти зі США прибувають українські емігранти, щоб знайти молодому хлопцеві наречену в Карпатах. Батько заповідав йому мільйон доларів, але за умови, якщо він знайде на історичній батьківщині «свідому українку» і одружиться з нею.

Коли: 29 березня 13:00 та 18:00.

Місце провеження: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Концерти 

Концерт пам'яті Степана Гіги

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 березня фото 7

28 березня у Палаці Спорту відбудеться масштабна подія, що має всі шанси стати головним музичним шоу весни – концерт пам’яті Степана Гіги. Понад 50 відомих українських артистів об’єднаються, щоб вшанувати легенду естради.

Артисти зійдуться на одній сцені, щоб виконати знакові хіти Степана Гіги – «Цей сон», «Яворина», «Золото Карпат» та інші у спеціально підготовлених сучасних аранжуваннях. Це дозволить зберегти дух оригіналу й водночас відкрити творчість легенди новому поколінню слухачів.

Концерт пам’яті Степана Гіги обіцяє стати справжнім вечором національної музичної памʼяті, де єдність поколінь поєднається із живим виконанням пісень, що вже давно стали народними.

У зірковому складі учасників заявлені:

  • Степан Гіга-молодший
  • Квітослава Гіга
  • Fiinka
  • Volkanov
  • VIP Тернопіль
  • Віктор Бронюк (ТІК)
  • Вася Харизма
  • Артем Пивоваров
  • alyona alyona
  • Роман Скорпіон
  • Вася Байдак
  • Мʼята
  • Наталія Бучинська
  • Lada
  • Tvorchi
  • Лісапетний Батальйон
  • Оля Цибульська
  • Михайло Грицкан
  • Анна Буткевич
  • Олена Тополя
  • Ансамбль Кралиці
  • Піккардійська Терція
  • Ivan Navi
  • Ніколас Карма
  • ХАС
  • Геля Зозуля та багато інших виконавців.

Коли: 28 березня, 18:00.

Місце проведення: Палац Спорту, Спортивна площа, 1.

Олег Гаврилюк «Від серця і до серця»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 березня фото 8

Головна мета автора та виконавця, Народного артиста україни Олега Гаврилюка, це глибина текстів та щирість їх донесення до слухачів. Кожна пісня як душевна сповідь. Кожен вірш як душевний вибух з філософським змістом. Перелік останніх пісень – на афіші.

«На його концертах плачуть, сміються, танцюють, очищують словом душу», – пишуть організатори. 

Коли: 28 березня, 17:00.

Місце проведення: Національна музична академія України, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11

Ivan Liulenov «Те, що не дозволено»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 березня фото 9

28 березня на сцені Stereo Plaza прозвучить концертна програма романтика нової хвилі Ivan Liulenov «Те, що не дозволено». У світі, де емоції дедалі частіше відкладають «на потім», ця програма стане точкою неповернення: тут дозволено все, що справжнє – сміятися без стриманості, танцювати без правил, любити без страху.

Назва «Те, що не дозволено» народилась з рядка пісні «Теплих вечорів», але на сцені вона перетворюється на ідею, що пронизує кожну ноту, кожен погляд, кожен подих вечора.

На сцені наживо пролунають «Шовковиця», «Віддаю», «То не ми» та інші саундтреки почуттів у новому звучанні, а також абсолютно нові прем’єри, що відкриють іншу сторону творчості артиста.

Також на глядачів чекає сюрприз – зіркові друзі Ivan Liulenov теж доєднаються до концерту, однак імена співак поки тримає у таємниці.

Коли: 28 березня, 18:00.

Місце проведення: Stereo Plaza, просп. Валерія Лобановського, 119.

Великий сольний концерт Олександра Пономарьова

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 березня фото 10

Великий сольний концерт Олександра Пономарьова у Києві – це справжній подарунок для всіх шанувальників музики. Співак пропонує вашій увазі грандіозну програму, наповнену хітами та новинками. Завдяки симфонічному оркестру ці композиції отримають нове потужне звучання, а зіркові гості Олександра Пономарьова порадують присутніх особливими дуетами.

Пісні Олександра Пономарьова: «Україна переможе!», «Я люблю тільки тебе», «Темна нічка», «Чому?», «А ти просто кохай».

Коли: 28 березня, 18:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Стендапи  

Імпровізаційне шоу «Королі Крінжу»

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 березня фото 11

Вечір сміливої української комедії від «Підпільного Стендапу» – це відмінна можливість посміятись.

Underground Standup Club – легендарне місце, в прекрасному закладі Porta D`oro Trattoria де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно.  

Імпровізаційне шоу «Королі Крінжу» – це унікальне комедійно-імпровізаційне дійство, де найкращі представники найскладнішого жанру у гуморі подарують вам грандіозні враження.

Своєю майстерністю смішно імпровізувати цього вечора похизуються:

  • Олександр Качура. Імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, що починав свою діяльність в Гонконзі.
  • Свят Загайкевич –засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із Королів Крінжу.
  •  В'ячеслав Ніконоров. Актор, режисер і прима театру "Чорний Квадрат". 

Коли: 29 березня, 16:00.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

Недільний Стендап

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 березня фото 12

Коміки, які вже мають досвід виступів, пройшли низку сцен і налаштовані на потужний вечір, подарують максимум класного настрою і ряд несподіваних висновків. Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій напрацьований та перевірений матеріал.

  •  Алла Волкова @fkudz
  • Богдан Боярин @bod1qa
  • Джейхун Сафаров @dzheikhun.s  
  • Руслан Колесник @ruslan92.ua
  • Ведучий: Вова Ліннік @bla_bla_vo

Коли: 29 березня, 18:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Читайте також:

Теги: виставка стендап вистава концерт театр Київ відпочинок музеї вихідні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua