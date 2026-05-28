Столиця повертає конкурси на вакантні посади керівників шкіл та дитсадків: рішення Київради

glavcom.ua
Ірина Міллер
Рішення про відновлення конкурсного відбору керівників комунальних закладів освіти було підтримане 63 депутатами
фото: Київська міська рада
Відновлення конкурсу дасть змогу повернути відкриту та зрозумілу процедуру призначення керівників закладів освіти

У Києві відновлять конкурсний відбір на вакантні посади керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва. Таке рішення було прийняте сьогодні, 28 травня, на пленарному засіданні V сесії Київської міської ради IX скликання 63 депутатами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську раду.

Ініціаторами проєкту рішення виступили депутати Київської міської ради: Вадим Васильчук, Валентин Мондриївський, Олександр Супрун та Борис Сікліцький.

Як зазначив депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук, відновлення конкурсного відбору дасть змогу повернути відкриту та зрозумілу процедуру призначення керівників закладів освіти.

«Керівник школи або дитячого садка – це людина, від якої залежить якість освіти, безпека дітей, атмосфера в колективі та довіра батьків. Такі посади не можуть заповнюватися в ручному режимі. Має бути конкурс, зрозумілі правила, фахова оцінка кандидатів і відповідальність перед громадою. У багатьох містах України конкурси на керівні посади в освіті проводяться навіть під час воєнного стану. Київ також має повертатися до прозорих процедур там, де це можливо. Цього потребує сама система освіти, цього очікують батьки, педагоги та здобувачі освіти. Кандидати мають приходити з досвідом, програмою розвитку закладу і готовністю працювати на результат. Освіта потребує сильних управлінців, а громада має право знати, хто і за якими критеріями очолює школи та дитячі садки», – наголосив Вадим Васильчук.

Депутат додав, що також передбачено, що керівників закладів загальної середньої освіти призначатимуть за результатами конкурсу та на строки, встановлені Законом України «Про повну загальну середню освіту». Керівників закладів дошкільної освіти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та віднесені до сфери управління районних у місті Києві державних адміністрацій, голови РДА призначатимуть за результатами конкурсу на умовах строкового трудового договору.

Нагадаємо, сьогодні, 28 травня, Київрада розглядає питання про передачу земельних ділянок громадянам під приватними будинками, про приватизацію, оформлення ділянок під зеленими зонами «Київзеленбуду», оформлення землі за ОСББ. Також депутати мають ухвалити рішення, щоб  забезпечити тимчасовим житлом фахівців з інших регіонів України, які допомагають Києву у відновленні об’єктів інфраструктури. 

