Київрада затвердила особливу відзнаку для військових: кому її присвоюватимуть

Ірина Міллер
Нова відзнака доповнить систему міських нагород і передбачає вручення відповідного нагрудного знака та мініатюри
фото: КМДА
Звання «Почесний Захисник/Захисниця міста Києва» є довічним

У столиці запровадили звання «Почесний Захисник/Захисниця міста Києва». За  відповідне рішення сьогодні, 28 травня, проголосували депутати Київради. Про це повідомив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Дмитро Загуменний, інформує «Главком».

За словами керівника апарату КМДА, ця почесна відзнака – визнання особливих заслуг Захисників і Захисниць столиці, які виборювали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації. 

«Ця нагорода стане щирою подякою тим, хто став на захист міста і країни в найважчі часи. Ми вдячні за мужність та відвагу. Це визнання подвигу, честі й героїчних вчинків, завдяки яким Київ вистояв і продовжує жити», – зазначив Дмитро Загуменний.

Це звання є довічним, його присвоюватимуть рішенням Київської міської ради – за мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті Києва, хоробрість, доблесть і честь. 

«Нова відзнака доповнить систему міських нагород і передбачає  вручення відповідного нагрудного знака та мініатюри. Символічно, що це рішення прийняте напередодні Дня Києва і воно консолідувало всі фракції Київради», – поінформував Дмитро Загуменний.  

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою «За мужність та відвагу» два військові підрозділи. Відповідні укази №438/2026 та №439/2026 оприлюднені на офіційному сайті глави держави.

У День Сил спеціальних операцій президент України Володимир Зеленський зустрівся з бійцями на одному з пунктів управління та привітав їх із десятою річницею створення. 

Теги: Київ Київрада військові незалежність суверенітет

