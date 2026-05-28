Київрада затвердила особливу відзнаку для військових: кому її присвоюватимуть

Звання «Почесний Захисник/Захисниця міста Києва» є довічним

У столиці запровадили звання «Почесний Захисник/Захисниця міста Києва». За відповідне рішення сьогодні, 28 травня, проголосували депутати Київради. Про це повідомив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Дмитро Загуменний, інформує «Главком».

За словами керівника апарату КМДА, ця почесна відзнака – визнання особливих заслуг Захисників і Захисниць столиці, які виборювали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації.

«Ця нагорода стане щирою подякою тим, хто став на захист міста і країни в найважчі часи. Ми вдячні за мужність та відвагу. Це визнання подвигу, честі й героїчних вчинків, завдяки яким Київ вистояв і продовжує жити», – зазначив Дмитро Загуменний.

Це звання є довічним, його присвоюватимуть рішенням Київської міської ради – за мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті Києва, хоробрість, доблесть і честь.

«Нова відзнака доповнить систему міських нагород і передбачає вручення відповідного нагрудного знака та мініатюри. Символічно, що це рішення прийняте напередодні Дня Києва і воно консолідувало всі фракції Київради», – поінформував Дмитро Загуменний.

