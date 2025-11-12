Головна Світ Соціум
З Національного музею Сирії невідомі викрали шість стародавніх статуй

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

Служба внутрішньої безпеки Дамаска розпочала розслідування інциденту

Шість стародавніх статуй були викрадені з Національного музею в Дамаску, який є однією з найстаріших культурних установ Близького Сходу та містить безцінну колекцію археологічних та художніх артефактів Сирії. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Згідно з інформацією від джерела в музеї, злодій розбив скляну вітрину в понеділок і, ймовірно, залишався всередині будівлі до вечора. Служба внутрішньої безпеки Дамаска розпочала розслідування інциденту, і для розшуку викрадачів було організовано спеціалізовані операції.

Керівник служби безпеки Дамаска Осама Мохаммед Хайр Атке повідомив, що для з'ясування обставин викрадення допитують охоронців і співробітників музею. Влада активно працює над поверненням вкрадених артефактів.

Національний музей Дамаска був заснований у 1919 році і закрився у 2012 році через бойові дії, які розпочалися на початку громадянської війни в Сирії. Музей частково відкрився в 2018 році і повністю відновив свою роботу в січні 2025 року, після того як повстанці повалили режим президента Башара Асада.

Нагадаємо, 1 листопада 2025 року, у Каїрі відбулося видовищне відкриття Великого Єгипетського музею (GEM). Цей колосальний комплекс, розташований поблизу знаменитих пірамід Гізи, має стати новим домом для однієї з найбагатших колекцій старожитностей у світі. 

Як відомо, Бюро боротьби з тероризмом Франції заарештувало сімох підозрюваних у резонансному пограбуванні Лувру в Парижі, яке сталося 19 жовтня. За інформацією газети Le Figaro, серед затриманих фігурують несподівані особи, зокрема мігрант, таксист та співробітник спецназу. 

Нагадаємо, пограбування сталося вранці 19 жовтня, викрадачі піднялися на один із фасадів музею, розбили вікна, проникли до кімнати в галереї Аполлона та викрали низку коштовностей.

