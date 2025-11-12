З Національного музею Сирії невідомі викрали шість стародавніх статуй

Служба внутрішньої безпеки Дамаска розпочала розслідування інциденту

Шість стародавніх статуй були викрадені з Національного музею в Дамаску, який є однією з найстаріших культурних установ Близького Сходу та містить безцінну колекцію археологічних та художніх артефактів Сирії. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Згідно з інформацією від джерела в музеї, злодій розбив скляну вітрину в понеділок і, ймовірно, залишався всередині будівлі до вечора. Служба внутрішньої безпеки Дамаска розпочала розслідування інциденту, і для розшуку викрадачів було організовано спеціалізовані операції.

Керівник служби безпеки Дамаска Осама Мохаммед Хайр Атке повідомив, що для з'ясування обставин викрадення допитують охоронців і співробітників музею. Влада активно працює над поверненням вкрадених артефактів.

Національний музей Дамаска був заснований у 1919 році і закрився у 2012 році через бойові дії, які розпочалися на початку громадянської війни в Сирії. Музей частково відкрився в 2018 році і повністю відновив свою роботу в січні 2025 року, після того як повстанці повалили режим президента Башара Асада.

