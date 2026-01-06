Головна Київ Новини
search button user button menu button

ДТП біля села Бишів: поліція Київщини розслідує наїзд на пішохода

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
ДТП біля села Бишів: поліція Київщини розслідує наїзд на пішохода
Внаслідок удару 37-річний чоловік отримав тілесні ушкодження
фото: Національна поліція України

53-річна водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням і здійснила наїзд на пішохода, який рухався по проїзній частині дороги

У Фастівському районі поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій постраждав 37-річний чоловік. Потерпілого з травмами доставили до медичного закладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

Зазначається, що аварія сталася днями на автодорозі Київ–Фастів, неподалік села Бишів. За попередніми даними правоохоронців, 53-річна водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням. У результаті авто здійснило наїзд на пішохода, який у цей момент рухався по проїзній частині дороги.

Внаслідок удару 37-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, його було госпіталізовано для надання медичної допомоги.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Поліція Київщини закликає всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, аби уникнути травмування та зберегти життя.

Нагадаємо, поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди із постраждалими, яка сталася в останній день року. Внаслідок зіткнення двох автівок травми отримали двоє людей. Автопригода сталася 31 грудня у селі Бишів. За попередньою інформацією слідчих, по вулиці Новоселицька 24-річний водій автомобіля Ford не впорався з керуванням. Автомобіль винісся на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з позашляховиком Mercedes.

Теги: ДТП Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року
13 грудня, 2025, 22:11
Через аварію на узвозі утворився затор
Лобове зіткнення на Подільському узвозі: рух транспорту ускладнено (відео)
22 грудня, 2025, 17:25
Дрон окупантів впав посеред лісу у Богуславській громаді
Сапери вилучили бойову частину дрона «Герань-2» у Богуславській громаді (фото)
11 грудня, 2025, 10:53
Снаряд, який знайшов селянин у городі в Мощуні
В селі Мощун чоловік натрапив на вибухівку на власному подвір'ї (фото)
17 грудня, 2025, 12:05
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 20 грудня 2025 року
19 грудня, 2025, 21:35
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
26 грудня, 2025, 21:30
ДТП сталася 29 грудня близько 13:00 на перехресті вулиць Якуба Коласа та Гната Юри
У Києві затримано водія Jeep, який на смерть збив літню жінку на пішохідному переході
29 грудня, 2025, 16:31
13-та оновлена електричка курсуватиме по Київщині й суміжних областях
«Укрзалізниця» запустила оновлену інклюзивну електричку з Київщини  
1 сiчня, 14:29
Київщина: графіки відключення світла 3 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 3 січня 2026 року
2 сiчня, 21:16

Новини

Суд зупинив роботу Колеса огляду на Подолі. Атракціон арештовано
Суд зупинив роботу Колеса огляду на Подолі. Атракціон арештовано
ДТП біля села Бишів: поліція Київщини розслідує наїзд на пішохода
ДТП біля села Бишів: поліція Київщини розслідує наїзд на пішохода
Вулична сварка у столиці закінчилася ножовим пораненням: затримано 46-річного киянина
Вулична сварка у столиці закінчилася ножовим пораненням: затримано 46-річного киянина
Рух трамваїв на Кирилівській обмежено до 9 січня через ремонт колій (схема руху)
Рух трамваїв на Кирилівській обмежено до 9 січня через ремонт колій (схема руху)
Київ засипає снігом: на вулиці виведена техніка, можливі обмеження на в'їзд у місто
Київ засипає снігом: на вулиці виведена техніка, можливі обмеження на в'їзд у місто
Повітряна тривога у Києві тривала 15 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 15 хвилин

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua