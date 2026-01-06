ДТП біля села Бишів: поліція Київщини розслідує наїзд на пішохода

53-річна водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням і здійснила наїзд на пішохода, який рухався по проїзній частині дороги

У Фастівському районі поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій постраждав 37-річний чоловік. Потерпілого з травмами доставили до медичного закладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

Зазначається, що аварія сталася днями на автодорозі Київ–Фастів, неподалік села Бишів. За попередніми даними правоохоронців, 53-річна водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням. У результаті авто здійснило наїзд на пішохода, який у цей момент рухався по проїзній частині дороги.

Внаслідок удару 37-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, його було госпіталізовано для надання медичної допомоги.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Поліція Київщини закликає всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, аби уникнути травмування та зберегти життя.

