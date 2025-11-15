Головна Скотч Шоу-біз
«Грала повію, бомжиху, санітарку»: Віталіна Біблів розповіла, чому не мріє про роль Офелії

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Заслужена артистка України Віталіна Біблів увійшла в топ-10 характерних актрис України нової хвилі
Заслужена артистка України, акторка театру та кіно Віталіна Біблів, яка увійшла до списку  найяскравіших акторок нової хвилі, яку склав «Главком», розповіла про свою любов до сцени та зізналася, чому не мріє зіграти видатну роль Офелії. 

За словами акторки, вона обожнює можливість бути на сцені різною: смішною, негарною, беззубою, косою, гучною, скандальною. «Це суцільний кайф, коли ти на сцені або в кадрі одна, а в житті чи на премʼєрному банкеті – красуня. Я вдячна долі, що саме через цей довгий шлях маленьких, але яскравих ролей я змогла наростити собі мускули і тепер точно знаю, що зараз з легкістю можу зіграти драматичну роль чи героїню», – каже акторка в інтерв'ю «Главкому» . 

Ще під час навчання в університеті, коли вона мріяла, як і всі інші дівчата грати ролі Джульєти й Офелії, викладачі не давали їй такої можливості. «Але мої викладачі вважали, що я з цим справитися не зможу. Не достатньо таланту на драматичні історії, тому ролі давали, спираючись на мою пухку зовнішність», – розповідає арстистка.

Таке ставлення ображало акторку. Але з часом вона зрозуміла, що її талант не для таких ролей. «На показах в інституті я відчула, що люди сміються з моїх невеликих, але яскравих ролей, підходять після, дякують, то я зрозуміла: не обовʼязково грати головні ролі, щоб тебе полюбили та помітили», – поділилася Віталіна Біблів.

Акторка також любить згадувати, як раніше режисери кликали її на проби, називаючи її «тією дівчиною, яка грала повію, бомжиху, санітарку і т.д.». Віталіна Біблів також розповіла, як у 2003 році вона проходила прослуховування у Молодому театрі. Там вона зустріла народних артистів України, слова яких дали їй поштовх та віру в себе. «Стас Баклан і Олексій Вертинський сказали: «Ось цю треба брати, вона запалить». Я досі з теплотою згадую їхню підтримку», – згадала Віталіна Біблів.

Віталіна Біблів народилася у Василькові Київської області. Здобувала акторську освіту в Академії мистецтв імені Павла Чубинського, Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (2003), а також майстерні Леся Танюка. З 2008 року й нині Віталіна Бібілів працює у театрі «Золоті ворота». Також акторка співпрацює з Молодим театром та продюсерською агенцією «Те-Арт».

Серед найкращих робіт Віталіни Біблів у кіно це її ролі у фільмах «Жіночий лікар», «Брама» та «Пісня пісень». Також значну славу їй принесла її роль у виставі «Сталкери».

Раніше «Главком» розповідав про те, відома українська співачка та скрипалька Оксана Муха назвала творчість Тіни Кароль та Дмитра Монатіка безпринципним бізнесом.

