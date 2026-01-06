Суд зупинив роботу Колеса огляду на Подолі. Атракціон арештовано

«Колесо огляду» привезено із Франції й встановлено на Подолі у 2017 році

Під час огляду атракціону було встановлено, що його металеві конструкції закріплені на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному стані

Подільський районний суд Києва наклав арешт із забороною користування на атракціон «Колесу огляду», розміщений на Контрактовій площі у Києві. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

Роботу Колеса огляду на Контрактовій площі зупинено фото: Київська міська прокуратура

Подільський районний суд наклав арешт на атракціон «Колесу огляду» фото: Київська міська прокуратура

26 грудня 2025 року у прокуратурі поінформували про можливе порушення правил безпеки під час експлуатації Колеса огляду. Під час огляду атракціону було встановлено, що його металеві конструкції розміщені на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані. Відтак існує ризик аварійної ситуації з тяжкими наслідками, у тому числі з травмуванням чи загибеллю людей. Тому прокурори звернулися до суду щодо необхідності зупинити роботу Колеса огляду.

4 фото На весь екран





Стан, у якому перебувають конструкції оглядового колеса на Подолі. 29 грудня 2025 рік фото: Дмитро Перов/Facebook

Також 26 грудня, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва, було повідомлено про підозри у службовій недбалості директорці Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради та директору Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Слідство встановило,що Колесо огляду на Подолі у Києві було розміщено як тимчасовий об’єкт на новорічно-різдвяному ярмарку, отримавши контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою, яку згодом кілька разів продовжували через популярність атракціону серед киян. Однак після того, як термін дії контрольної картки закінчився, атракціон не демонтували.

У Департаменті територіального контролю міста Києва повідомили, що атракціон «Панорамне колесо огляду» на Подолі на вимогу прокуратури закрито. Власник демонтує атракціон своїми силами. Директор департаменту Михайло Буділов зазначив, що до повноважень Департаменту земельних ресурсів та Департаменту територіального контролю міста Києва не належать питання демонтажу подібних конструкцій. Також стало відомо, що місто веде переговори з власником щодо встановлення атракціону на іншій локації столиці.

До слова, «Колесо огляду» привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі.