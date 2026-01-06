Одна з найшвидших евакуацій: як відбувався порятунок дівчини, що впала в яму з окропом у Києві

4 січня о 4:45 автомобіль із дитиною виїхав з лікарні в Києві, о 14:00 на неї вже чекав літак у Жешуві

Медична евакуація постраждалої киянки стала однією з найоперативніших в історії програми Medevac Ukraine

16-річну дівчину, яка постраждала внаслідок падіння у яму з окропом на проспекті Лобановського в Києві, у тяжкому стані евакуювали до Німеччини. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, постраждалу вже прооперували. Міністр наголосив, що це була одна з найшвидших медичних евакуацій, передає «Главком».

За словами міністра, це був той випадок, коли від швидкості й злагодженості дій медичної системи залежало життя дитини.

Нагадаємо, нещасний випадок стався 2 січня. Тоді на проспекті Лобановського прорвало тепломережу, через інтенсивний витік гарячої води провалився асфальт. У цю яму з окропом і втрапила 16-річна дівчина.

Підлітку госпіталізували до реанімації Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1. Стан дівчини був критичний.

«Опіки II–III ступеня охоплювали близько 75% поверхні тіла. Того ж вечора українські лікарі спільно з колегами з дитячих опікових центрів Кельна та Цюриха провели консультацію й ініціювали питання медичної евакуації за кордон», – йдеться у дописі міністра.

Віктор Ляшко розповів, що наступного дня зранку, 3 січня, клініка в Кельні підтвердила готовність прийняти дівчину: «4 січня о 4:45 автомобіль із дитиною виїхав з лікарні в Києві, о 14:00 на неї вже чекав літак у Жешуві, а близько 18:00 дівчинку доставили до клініки в Кельні, де її одразу підготували до операційного втручання».

За словами очільника МОЗу, від моменту отримання травми до прибуття в закордонну клініку минуло трохи більше ніж 48 годин. Це одна з найшвидших евакуацій за час роботи програми Medevac Ukraine, лікування за якою для пацієнтів є безоплатним.

«Транспортування здійснювали команди ДЗ «УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України» і благодійної організації Artesans ResQ UA в межах програми Medevac Ukraine. Це результат скоординованої роботи лікарів у Києві й Кельні, команди МОЗ, системи екстреної медичної допомоги та міжнародних партнерів», — зазначив Ляшко.

Міністр також поінформував, що за понад 3,5 року роботи програми Medevac Ukraine нею скористалися 6 290 українців, переважно військові та ветерани. Серед них – 149 пацієнтів з опіками.

Нагадаємо, трагічна подія сталася 2 січня. Внаслідок прориву теплопровідної труби на проспекті Валерія Лобановського утворилася яма, заповнена гарячою водою. Через відсутність належного огородження в небезпечну зону потрапили троє людей.

Найважчі травми отримала 16-річна дівчина. Вона впала безпосередньо у яму з окропом, отримавши термічні опіки 73% тіла. Наразі за її життя борються німецькі лікарі, дівчина перебуває в комі. Також опіки ніг отримали ще двоє пішоходів, які опинилися на місці аварії: 12-річна дівчинка та 53-річна жінка.

Учора, 5 січня, у справі про падіння дівчини у яму з окропом правоохоронці оголосили підозру керівнику районного підрозділу комунального підприємства «Київтеплоенерго». Чиновника обвинувачують у порушенні правил безпеки. За матеріалами справи, він керував роботами на ділянці, де стався прорив труби. І через те, що комунальники не встановили належних огороджень, в яму з окропом і впала 16-річна дівчина. Посадовцю загрожує до восьми років ув'язнення.