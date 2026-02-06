Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 лютого

У Музеї історії міста Києва відкрилася виставка, що презентує сучасну колекцію вибійчаних рушників

Цими вихідними, 7-8 лютого, Київ пропонує насичену культурну програму: від гучних театральних прем'єр до концертів при свічках. Головною подією вікенду стане довгоочікувана інсценізація бестселера «Я бачу, вас цікавить пітьма». Окрім цього, на киян чекають запальний концерт Dorofeeva, вишуканий вечір музики з серіалу «Бріджертони» та унікальні виставки, що повертають пам'ять про втрачені скарби Херсонщини.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити 7-8 лютого.

Зміст

Музеї

Виставка «Знаки ідентичності»

У Музеї історії міста Києва у рамках музейного проєкту «Київський Оберіг» відкрилася виставка міжнародного мистецького проєкту «Знаки ідентичності», що презентує сучасну колекцію вибійчаних рушників, створену українцями з різних куточків світу.

Експозиція складається з 30 рушників, що одночасно були створені українцями з 22 країн світу 24 серпня 2025 року, у день святкування Дня Незалежності України. Ці твори об’єднують: вибійка – традиційна техніка декорування тканини, символи з сучасним поглядом на культурну ідентичність, єднання та пам’ять.

Проєкт «Знаки ідентичності» покликаний зберігати і відновлювати українські культурні традиції через декоративно-ужиткове мистецтво та спільнодію. Рушник, як один із найдавніших символів національної культури, стає не просто витвором декоративного мистецтва, а символом приналежності, пам’яті, захисту і любові до Батьківщини.

Коли: 1-8 лютого 2026 року, Ср.-Нд.: 12:00-19:00

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б.Хмельницького, 7, 3-й поверх.

Виставка «Люди / People / Adamianebi»

3 лютого у Національному музеї «Київська картинна галерея» розпочинається виставка «Люди / People / Adamianebi» грузинсько-українського художника Темо Свірелі. В експозиції представлено роботи різних періодів творчості: від творів, написаних у 1990-х роках, після війни у Грузії, до «Людей», створених в останній рік життя Свірелі, на початку війни Росії проти України 2014 року.

Творчість Темо Свірелі продовжує привертати увагу людей, зацікавлювати їх відкритістю, щирістю та тонким відчуттям навколишнього, що присутнє в кожній роботі.

Коли: 4 лютого до 8 березня

Місце проведення: Нацiональний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка «Повернення памʼяті. Херсонська колекція»

4 лютого у Музеї історії міста Києва розпочинається спільний виставковий проєкт із Херсонським художнім музеєм та Vivid Fusion Art Під час окупації з Херсонського обласного художнього музею було викрадено чимало художніх творів – живопис, графіку, ікони, предмети декоративного мистецтва. Виставка публічно фіксує цю втрату й повертає колекцію до візуальної пам’яті у форматі музейних артпринтів, створених на основі збережених цифрових копій, архівних фото та інвентарних описів.

На виставці представлені 30 артпринтів творів із колекції Херсонського художнього музею – робіт, що сьогодні фізично відсутні, але не зникли з культурної пам’яті. Це живопис і графіка Леоніда Чичкана, Миколи Пимоненка, Руфіна Судковського, Івана Айвазовського, Володимира Патика, Костянтина Крижицького, Сергія Васильківського, Віктора Зарецького та інших митців.

Коли: з 4 лютого до 1 березня.

Місце: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 1 поверх.

Театри

Мюзикл «Чикаго»

«Чикаго» – це захопливий сюжет, видовищні номери та смілива хореографія. А ще – професійний вокал та неперевершена гра акторів. На гостей чекає занурення в атмосферу бурхливого Чикаго 20-х років з його скандалами та гріхами, славою та історіями пристрасного кохання. Це буде вечір з енергією джазу та магією Чикаго.

Коли: 7-8 лютого, 18:00

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети

вул. Велика Васильківська, 53/3

Вистава: «Будьте здорові, мосьє!»

Зять заможного французького письменника Стефана Буасьєра ось-ось має загриміти до вʼязниці за фінансову оборудку. Врятувати його від ганьби може тільки чудо. І таке чудо стається: його заможний тесть неочікувано помирає. Смерть констатує сусід, який одразу накинув оком на квартиру письменника. З Італії на похорон приїздить і молода дружина покійного зі своїм коханцем.

Всі вони розраховують на величезний спадок, який допоможе їм вирішити всі проблеми. І лише покоївка Стефана щиро співчуває кончині хазяїна. Поділ спадщини та організація поховання перетворюються на справжнісіньку комедію. До того ж, несподівано покійний оживає! Що чекає на персонажів цієї історії? Кому з них таки усміхнеться доля?

Французька комедія Пʼєра Шено у постановці заслуженого діяча мистецтв України Вʼячеслава Жили.

Коли: 7 лютого, 18:00

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Батько»

У Театрі драми та комедії на лівому березі Дніпра відбудеться перша українська вистава «Батько». Літній чоловік Андре цілком задоволений своїм життям, але раптово помічає, що його донька поводить себе якось дивно: змінює плани і перекручує факти, які давно йому відомі. А що, якщо вона вирішила забрати його квартиру?

Далі – ще гірше. Звичне життя невідворотно змінюється. Відчуття часу теж стало іншим. І свідомість вже не здатна з цим впоратись. Наприклад, Анна збирається їхати до чоловіка, а потім якийсь незнайомець заходить до будинку і каже, що він 10 років у шлюбі з Анною. До кого ж вона тоді їде? Чому поведінка доньки щоразу змінюється так само, як і обличчя її чоловіка? Реальність та брехня стають одним цілим, і Андре вже не здатен зрозуміти, де правда. Але наш герой не здогадується, що всі відповіді знаходяться в ньому самому.

Коли: 7 лютого, 18:00

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Вистава «Чоловік моєї дружини»

«Чоловік моєї дружини» спектакль, який своєю безпосередністю змусить Вас забути про все (так, що не забудьте вимкнути праску перед виходом з квартири). Уявіть тільки, Ви готуєте обід, прете. І все це з неприроднім натхненням в зв'язку з приїздом Вашої коханої. Раптом у двері дзвонить незнайомий чоловік, який видає себе за родича вашої другої половинки, про існування якого Ви вперше дізналися…

З'ясовується, що він дійсно родич. Він… чоловік вашої дружини.

Коли: 7 лютого,18:00

Місце проведення: Будинок Кіно, вул. Саксаганського, 6.

Вистава «Картотека»

Одна сцена. Одна людина. І безліч фрагментів життя, які раптово виринають із пам’яті, немов картки з шухляди. Перед нами – покоління, що пережило катастрофу війни, втратило ідеали й орієнтири та не змогло інтегруватися у нову реальність. Герой намагається реконструювати минуле через калейдоскоп людей і подій, щоб зрозуміти, хто він є і що від нього залишилось.

«Картотека» постає як метафора колективної пам’яті: персонажі тут не стільки окремі особистості, скільки тіні й функції, що відбивають різні аспекти понівеченого досвіду.

Ця історія – гострий і точний діагноз часу, що говорить про втрату цінностей, і пошук власного місця серед уламків минулого. Вона змушує замислитися над тим, що залишає по собі війна у серцях людей, і як пам’ять формує наше сьогодення.

Коли: 7 лютого, 18:00

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма»

Роман-бестселер військовослужбовця та письменника Ілларіона Павлюка «Я бачу, вас цікавить пітьма» отримав сценічне втілення, яке готується підкорити столицю та найбільші міста країни. У лютому 2026 року в київському МЦКМ (Жовтневий палац) відбудеться серія показів цієї вистави, створеної у копродукції незалежного «Дикого театру» та Національного театру імені Марії Заньковецької.

Психологічний трилер розповідає історію кримінального психолога Андрія Гайстера. За сюжетом головний герой вирушає у віддалене селище Буськів Сад, щоб розслідувати загадкове зникнення маленької дівчинки. Прибувши на місце, Андрій стикається з абсурдною та лякаючою реальністю: місцеві жителі демонструють цілковиту байдужість до долі дитини та не переймаються загрозою з боку таємничого маніяка на прізвисько Звір. Більше того, Гайстер усвідомлює, що якісь невидимі сили перешкоджають усім спробам вибратися з цього проклятого місця. Це не просто детектив, а глибока історія про людську байдужість та морок, що живе всередині кожної душі.

Над виставою працював драматург Олексій Доричевський, який є чинним військовослужбовцем ЗСУ. Свою роботу над п’єсою він завершував під час служби на Донеччині. Режисером виступив заслужений артист України Максим Голенко, який створив дві різні версії вистави – для камерної «Сцени 6» у Києві та великої сцени Театру Заньковецької у Львові.

Коли: 8 лютого, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Концерти

It’s my life – pre-party

У київському просторі Origin Stage відбудеться спеціальна подія It’s my life – Pre-Party перед масштабним шоу в Палаці Спорту. It's my life – це вечірки, які давно стали символом музичної ностальгії та танців без пауз., де оживають хіти 80-х, 90-х і 2000-х, які впізнаються з перших секунд, а атмосфера щоразу перетворює звичайний вечір на свято.

Це клубний вечір з ексклюзивною програмою, якої ще не було, адже кожна подія It’s my life має власний сценарій та унікальну атмосферу. Вже 14 березня в Палаці Спорту відбудеться велика музична подія за участі легендарних українських артистів, імена яких організатори оголосять найближчим часом.

У програмі вечора: культові хіти 80-х, 90-х і 2000-х, танцпол, який працює на максимум з першої хвилини, спеціальна клубна програма, сценічні ефекти та візуальні акценти.

Коли: 7 лютого, 18:00

Місце проведення: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А.

Концерт Dorofeeva

7 лютого 2026 року в Osocor Residence відбудеться концерт Dorofeeva. Співачка кличе на першу зустріч цього року: будуть улюблені пісні та шалений драйв.

Пісні Dorofeeva: «Щоб не було», «Різнокольорова», «У твоїй душі», «Думи», Whatsapp.

Коли: 7 лютого, 19:00

Місце проведення: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2.

Bridgerton: Розкішний вечір музики при свічках

Вишуканий концерт музики з серіалу «Бріджертони», де чарівні звуки відомих композицій прозвучать у магічній атмосфері сотень свічок. На гостей чекає музика з улюбленого серіалу, магія, освітлена сотнями мерехтливих свічок. Атмосфера, яка перенесе у світ аристократії та королівських інтриг.

Коли: 8 лютого, 15:00, 18:00

Місце проведення: «КультМотив», вул. Спаська, 36/31.

Стендапи

Суботній стендап

У суботу 7 лютого в Comedy Room на вас чекають найкращі жарти та крута імпровізація від досвідчених коміків. На сцені цього вечора з'являться: Світлана Немонежина, Наталі Скорик, Арсен Пучков. Ведучий вечора Валентин Перуз.

Коли: 7 лютого, 19:00

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.

Недільний Стендап

Коміки, які вже мають досвід виступів і пройшли низку сцен і налаштовані на потужний вечір, подарують максимум класного настрою і ряд несподіваних висновків. Формат вечора передбачає перебування виступаючого на сцені довше звичайного, що дозволяє не намагатися скоротити думку, а максимально розгорнути глядачеві свій напрацьований та перевірений матеріал.

Андрій Бережко @andreyberezhko Марк Свиридюк @sviridyuk.mark44 Руслан Колесник @ruslan92.ua Богдан Боярин @bod1qa

Ведучий: Євген Лещенко @lytsemirniy

Коли: 8 лютого, 18:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Цирк у стилі Minecraft

Це фантастичний всесвіт, де піксельна реальність зустрічається з неймовірною магією цирку. На гостей чекають відомі персонажі Minecraft, що оживуть на арені цирку, запаморочливі акробатичні трюки та повітряні номери, історія про дружбу та відвагу.

Коли: 7 лютого, 13:00

Місце проведення: пл. Галицька (Перемоги), 2.