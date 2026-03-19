У Києві затримано молодиків, які підозрюються у підпалі автівок на замовлення РФ

Двох підозрюваних правоохоронці затримали у Деснянському районі, ще двох – у Дніпровському районі столиці

У столиці правоохоронці затримали чотирьох киян. Їх підозрюють у тому, що вони на замовлення росіян знищили два автомобілі військових та авто рятувальника. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Києва, інформує «Главком».

Повідомляється, що двох підозрюваних правоохоронці затримали у Деснянському районі столиці. Слідство встановило, що за допомогою легкозаймистої речовини вони підпалили автомобіль військовослужбовця на проспекті Червоної Калини. Таким було завдання від росіян. За це їм обіцяли $1,5 тис., які вони так і не отримали.

«Ще двох фігурантів – рідних братів, правоохоронці викрили у Дніпровському районі Києва. В надії отримати отримати $2,5 тис. від кураторів ворожих спецслужб, зловмисники вночі підпалили автомобіль Volkswagen, який належав військовому, а також BMW, власником якого був рятувальник ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Чоловіків затримали невдовзі після підпалів. Їм повідомили підозру за ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає до десяти років позбавлення волі.

Раніше Київська міська прокуратура повідомляла про підозру двом жителям Кіровоградщини, які за винагороду спалили елітні позашляховики в центрі столиці. У січні 2025 року підозрювані близько п'ятої години ранку на замовлення облили легкозаймистою речовиною та підпалили автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у Печерському районі столиці. Власниця цього автомобіля проживає за кордоном.

Також правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у підпалі автомобіля за завданням російських спецслужб. Транспортний засіб підпалили за допомоги легкозаймистої рідини та у ході розшукових заходів викрили і самого палія. Ним виявився 22-річний киянин, який мешкає неподалік від місця злочину.