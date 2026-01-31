Блекаут у Києві: з тунелів метро довелося евакуювати майже півтисячі пасажирів

Деякі з поїздів вимушено здійснили зупинку у тунелях між станціями

Рятувальники разом з правоохоронцями допомогли пасажирам безпечно дістатися станцій

Рятувальники вивели з тунелів майже 500 людей під час вимушеної зупинки потягів метрополітену у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Внаслідок аварійного відключення електроенергії та зникнення напруги у столичному метро було призупинено рух поїздів. Деякі з них вимушено здійснили зупинку у тунелях між станціями.

⚡️У Києві під час зупинки метро рятувальники евакуювали людей з тунелів



Внаслідок аварійного відключення електроенергії та зникнення напруги у столичному метрополітені було призупинено рух поїздів. Деякі з них вимушено здійснили зупинку у тунелях між станціями. Зокрема, один з… pic.twitter.com/zX7HyG7SSB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 31, 2026

Зокрема, один з поїздів зупинився за 100 метрів від станції «Вокзальна», а інший – за 1 км від станції «Видубичі».

Рятувальники разом з правоохоронцями допомогли пасажирам безпечно дістатися станцій. Усього з вагонів було виведено 481 людину.

Нагадаємо, усі три лінії столичного метрополітену повернулися до роботи у звичайному режимі.

Раніше столична підземка тимчасово припиняла перевезення пасажирів. Причиною став критичний рівень напруги, що надходить від зовнішніх живлячих центрів.

Як відомо, генеральний директор Yasno Сергій Коваленко відповів на три питання, які найчастіше ставлять споживачі після переходу на тимчасові графіки відключень електроенергії у Києві. Він зазначив, що цей період став складним для багатьох киян. Водночас, як наголошує Коваленко, в умовах уже четвертого року повномасштабної війни поняття «просто» фактично перестало існувати.

Зауважимо, що 31 січня в окремих регіонах України ще збережеться плюсова температура, однак уже цього ж дня почнуться сильні морози.

До слова, у Києві наразі без тепла 253 багатоповерхівки. «Від сьогоднішнього ранку до теплопостачання підключили ще 125 житлових будинків. Наразі залишаються без тепла 253 багатоповерхівки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 січня на одному з об’єктів критичної інфраструктури столиці під час виконання службових обов’язків помер 66-річний працівник «Київтеплоенерго».