Спроба зґвалтування хлопчика у шкільному туалеті в Києві: засудженому посилено вирок

Чоловік, який намагався зґвалтувати 8-річного хлопчика у шкільному туалеті в Києві, потрапив на запис камер спостереження

Суд першої інстанції розцінив обидва епізоди як вчинення розпусних дій щодо малолітніх, але ювенальні прокурори оскаржили таке рішення

Київський апеляційний суд посилив вирок 35-річному чоловіку, який намагався зґвалтувати восьмирічного хлопчика у шкільному туалеті на Подолі. Суд першої інстанції присудив 6,5 років позбавлення волі. Ювенальні прокурори подали апеляцію, вимагаючи більшого терміну ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними слідства, чоловік заходив до туалетів шкіл в Подільському районі Києва в той час, як там перебували учні перших-других класів. Його засудили за двома епізодами в один і той же день, але у різних школах на Подолі.

Як розповіли у прокуратурі, у гімназії туалету чоловік оголився перед шестирічним хлопчиком. Цей інцидент розслідували як вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи – ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.

В іншій школі цей чоловік вже спробував зґвалтувати восьмирічного учня у кабінці туалету. Ці дії було кваліфіковано як закінчений замах на зґвалтування – ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України.

Водночас, як зауважили у столичній прокуратурі, суд першої інстанції розцінив обидва епізоди як вчинення розпусних дій щодо малолітніх, призначивши чоловіку покарання у виді 6, 5 років ув'язнення.

Засуджений за вчинення розпусних дій щодо малолітніх фото: Київська міська прокуратура

«Не погоджуючись з таким рішенням суду, ювенальні прокурори Київської міської прокуратури оскаржили його в апеляційному порядку», – йдеться у повідомленні.

Київський апеляційний суд погодився з позицією прокуратури. Чоловіку посилили покарання. Новий вирок – 10 років тюрми з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з роботою з дітьми та займатися будь-якою діяльністю, що пов’язана з піклуванням за дітьми, їх вихованням та організацією дозвілля строком на nhb роки.

Раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть 57-річного чоловіка за обвинуваченням у виготовленні дитячої порнографії та сексуальному насильстві над трьома сусідськими дівчатами. Одній з дівчат на той момент було лише вісім років, іншим двом – по 12 років. Чоловік, який працював інкасатором, запрошував сусідських дітей до себе у квартиру у Деснянському районі. Дівчата довіряли знайомому дорослому та через свій вік до кінця не розуміли його дій.

Раніше «Главком» писав, що прокурори Кам’янець-Подільської окружної прокуратури на Хмельниччині передали до суду справу щодо насильства над малолітньою дитиною, яке тривало з 2017 року. Користуючись відсутністю матері, у 2020 та 2024-2025 роках обвинувачений неодноразово вчиняв насильницькі дії сексуального характеру. І це тривало кілька років – від того часу, коли потерпілій було пʼять і аж до тринадцяти років.