Київщина: графіки відключення світла 20 березня 2026 року

Ростислав Вонс
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 22:00

Завтра, 20 березня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 20 березня 2026 року

  • 1.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00;
  • 1.2 черга – без світла з 08:00 до 11:00;
  • 2.1 черга – без світла з 18:00 до 22:00;
  • 2.2 черга – без світла з 18:00 до 22:00;
  • 3.1 черга – зі світлом весь день;
  • 3.2 черга – зі світлом весь день;
  • 4.1 черга – без світла з 11:00 до 14:30;
  • 4.2 черга – живлення буде увесь день;
  • 5.1 черга – без світла з 16:00 до 18:00;
  • 5.2 черга – живлення буде увесь день;
  • 6.1 черга – без світла з 14:30 до 18:00;
  • 6.2 черга – живлення буде увесь день.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела робочу нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України щодо кроків уряду задля забезпечення та основних напрямів планів енергетичної стійкості регіонів. За словами Свириденко, загальна вартість плану разом із потребами Києва становить майже 278 млрд грн.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Міністерство економіки і Міністерство фінансів розробляють нову програму кредитування енергетичних проєктів для великого та середнього бізнесу.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

