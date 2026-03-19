Київщина: графіки відключення світла 20 березня 2026 року

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 22:00

Завтра, 20 березня 2026 року, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 20 березня 2026 року

1.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00;

1.2 черга – без світла з 08:00 до 11:00;

2.1 черга – без світла з 18:00 до 22:00;

2.2 черга – без світла з 18:00 до 22:00;

3.1 черга – зі світлом весь день;

3.2 черга – зі світлом весь день;

4.1 черга – без світла з 11:00 до 14:30;

4.2 черга – живлення буде увесь день;

5.1 черга – без світла з 16:00 до 18:00;

5.2 черга – живлення буде увесь день;

6.1 черга – без світла з 14:30 до 18:00;

6.2 черга – живлення буде увесь день.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко провела робочу нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України щодо кроків уряду задля забезпечення та основних напрямів планів енергетичної стійкості регіонів. За словами Свириденко, загальна вартість плану разом із потребами Києва становить майже 278 млрд грн.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, Міністерство економіки і Міністерство фінансів розробляють нову програму кредитування енергетичних проєктів для великого та середнього бізнесу.