Енергетична криза в Києві: скільки житлових будинків нині без тепла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
За словами Кличка, на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків
фото: ДСНС Києва

«Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути теплопостачання в домівки киян»

У Києві наразі без тепла 454 житлових будинки. Більшість із них – на Троєщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

«Сьогодні, протягом дня, на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків. Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути теплопостачання в домівки киян», – наголосив мер.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури.

До слова, останніми днями у соцмережах та ЗМІ почала ширитися інформація про нібито загрозу замерзання каналізаційних мереж у Деснянському районі столиці та необхідність облаштування тимчасових вуличних туалетів. У «Київводоканалі» запевняють: підстав для паніки немає. 

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі столиці станом на 29 січня 2026 року залишається динамічною. Компанія ДТЕК Київські електромережі повідомила про тимчасове скасування звичних графіків стабілізаційних відключень із розподілом на шість черг. Натомість запроваджується нова система – індивідуальні графіки включень для кожної конкретної адреси.

Зауважимо, на лівобережній частині Києва ситуація з критичною інфраструктурою залишається надскладною. Через виведення з ладу ТЕЦ-6 після атаки 24 січня, житловий масив Троєщина опинився без опалення. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів про радикальні заходи, до яких готується район у разі тривалої відсутності води та каналізації,

Теги: Київ Віталій Кличко опалення

