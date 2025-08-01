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Названо гонорар найпопулярнішого театрального режисера України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Названо гонорар найпопулярнішого театрального режисера України
За виставу «Земля» Уривський отримає 403,2 тис. грн гонорару від театру імені Лесі Українки
фото: Укрінформ

Іван Уривський представив виставу «Земля» за мотивами однойменної повісті української письменниці Ольги Кобилянської

Режисер-постановник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Заслужений артист України Іван Уривський презентував виставу «Земля» за мотивами однойменної повісті Ольги Кобилянської. Прем’єра постановки відбулася наприкінці липня у столичному театрі імені Лесі Українки. Про це йдеться у статті «Главкома» «Вистава на мільйон. Прем’єра у Театрі Лесі Українки: перші фото, відверті сцени та розсекречені гонорари».

За виставу «Земля» Уривський отримає 403,2 тис. грн гонорару від театру імені Лесі Українки. У суму винагороди входять: розробка сценарію, постановочного проєкту, розробка сценічної версії, підбирання акторів, компонування мізансцен, репетиції, підбір музичного супроводу.

Згідно з договором, який потрапив у розпорядження «Главкома», театр імені Лесі Українки повинен розрахуватися режисером-«франківцем» до кінця серпня.

Крім того, гонорари отримають інші співробітники Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, залучені до постановки вистави «Земля»: художник-постановник вистави «Земля» Петро Богомазов – 165,75 тис. грн; художниця з костюмів Тетяна Овсійчук – 110,5 тис. грн; актори Марія Рудинська (грає Рахіру) та її чоловік, заслужений артист України Олександр Рудинський (виконує роль Сави) – по 90 тис. грн кожен.

Додамо, що з 2020 року режисер Іван Уривський працює у театрі імені Івана Франка. На його рахунку – десятки вистав на головних сценах Одеси, Львова, Києва і за кордоном (у Литві та Чехії).

Нагадаємо, Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки не вперше вдається до практики залучення режисерів та артистів з інших театрів. Наприкінці 2024-го театр представив п’єсу «Поромник», у якій головну роль грає народний артист України, зірка серіалу «Слуга народу» Станіслав Боклан. Поява відомого артиста коштувала театру 700 тис. грн ($17 тис.).

Окрім Станіслава Боклана, театр імені Лесі Українки запросив зіграти у «Поромнику» ще сімох акторів, які не входять до трупи. Здебільшого, йдеться про ролі другого плану, які виконуватимуть діти. Тут гонорари дуже скромні – по 20 тис. грн кожному.

Також театр імені Лесі України наймав на п’єсу «Отелло» режисера Давид Петросяна (його гонорар 310,6 тис. грн) та акторів Олександра Яцентюка (винагорода 300 тис. грн), Ольгу Голдис (600 тис. грн гонорару).

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Теги: театр артист народний артист вистава Іван Уривський Станіслав Боклан Олександр Рудинський

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