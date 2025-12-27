У Києві через російську атаку є постраждалі

Чотирьох осіб госпіталізовано

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки російських окупантів на Київ. Станом на зараз відомо про п'ятьох постраждалих мешканців, передає «Главком».

Чотирьох осіб госпіталізовано. Одному потерпілому надали необхідну медичну допомогу на місці.

У Голосііївському районі пожежа. Попередньо, палає СТО. В Оболонському падіння уламків у дачному кооперативі. Також падіння уламків сталося на відкритій території в Деснянському районі.

На місцях влучань та падінь уламків працюють усі екстрені служби, рятувальники ліквідовують наслідки атаки.

Як відомо, опівдні 25 грудня російські загарбники атакували центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, де в цей час були люди. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки», – каже він.

Також удень 25 грудня російські окупанти тероризували Чернігів. Ворог ударив по щільній забудові міста та атакував об'єкт критичної інфраструктури. Патрульна поліція показала перші хвилини з бодікамер поліцейських після ворожої атаки.

«Саме сьогодні, у день Різдва, коли домівки мали бути наповнені світлом, тишею й родинним теплом, ворог знову вдарив по житловій забудові міста. Унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, сусідні багатоповерхівки та автомобілі. Є поранені. На жаль, одна людина загинула», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у ніч на 25 грудня російські терористи вдарили по активах найбільшого виробника й експортера соняшникової олії в Україні Kernel.

Внаслідок влучання дрона було пошкоджено місткість з олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку олії. Пожежа охопила виробничі потужності підприємства, створивши серйозну загрозу для інфраструктури та персоналу. Уламки БпЛА також пошкодили частину виробничого блоку.