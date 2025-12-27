Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія атакувала Київщину, є постраждалий: подробиці від ОВА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Київщину, є постраждалий: подробиці від ОВА
фото з відкритих джерел

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру та мирне населення

Внаслідок чергової нічної атаки російських окупантів на Київську область зафіксовано руйнування в чотирьох районах, також є постраждалий серед цивільних. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, пише «Главком».

Калашник написав, що осколкові поранення спини отримав водій вантажівки, мешканець Івано-Франківщини. На момент атаки він перебував за кермом. Чоловіка госпіталізовано, йому надають необхідну допомогу.

У Вишгороді вибито вікна в багатоквартирному будинку. У Бориспільському районі пошкоджено виробничі приміщення та два автомобілі. У Бучанському районі на території одного з будівництв спалахнула пожежа. В Обухівському районі під удар потрапило приміщення комунального підприємства однієї з громад.

Глава ОВА наголосив, що ворог продовжує цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру та мирне населення. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Як відомо, опівдні 25 грудня російські загарбники атакували центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, де в цей час були люди. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки», – каже він.

Також удень 25 грудня російські окупанти тероризували Чернігів. Ворог ударив по щільній забудові міста та атакував об'єкт критичної інфраструктури. Патрульна поліція показала перші хвилини з бодікамер поліцейських після ворожої атаки.

«Саме сьогодні, у день Різдва, коли домівки мали бути наповнені світлом, тишею й родинним теплом, ворог знову вдарив по житловій забудові міста. Унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, сусідні багатоповерхівки та автомобілі. Є поранені. На жаль, одна людина загинула», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у ніч на 25 грудня російські терористи вдарили по активах найбільшого виробника й експортера соняшникової олії в Україні Kernel. 

Внаслідок влучання дрона було пошкоджено місткість з олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку олії. Пожежа охопила виробничі потужності підприємства, створивши серйозну загрозу для інфраструктури та персоналу. Уламки БпЛА також пошкодили частину виробничого блоку.

Теги: Микола Калашник Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пам’ятник легендарному дрону «Баба Яга» у Вишневому
Пам’ятник дрону «Баба Яга», якого боїться ворог, встановлено у Вишневому (фото)
Вчора, 13:41
Восьмирічний пасажир Jeep Cherokee загинув
Смертельна ДТП на трасі Київ-Овруч: загинув восьмирічний хлопчик (фото)
Вчора, 13:08
Київщина: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
18 грудня, 19:44
Близько опівночі невідомі особи вирвали вхідні двері та проникли до приватного будинку
Затримано нападників, які вдерлися в будинок на Обухівщині та підстрелили двох людей
17 грудня, 11:32
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 11 грудня 2025 року
10 грудня, 20:21
Очільник КОВА завітав до протестувальників та контролював процес відновлення світла
У Крюківщині, де мешканці перекривали дорогу через тривалий блекаут, відновлено електропостачання
7 грудня, 23:58
Всю сю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян
На Київщині вночі під масованою атакою РФ перебували три райони (фото)
6 грудня, 09:21
Повітряна тривога в області триває
У Фастові ударом пошкоджено залізничний вокзал: що відомо
6 грудня, 02:00
Росіяни вбили у Вишгороді одну людину, ще 11 – постраждали
Росіяни вбили у Вишгороді одну людину, ще 11 – постраждали
30 листопада, 01:21

Новини

У Києві на вихідних 27-28 грудня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві на вихідних 27-28 грудня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Росія атакувала Київщину, є постраждалий: подробиці від ОВА
Росія атакувала Київщину, є постраждалий: подробиці від ОВА
Росія атакує безпілотниками Київ та область
Росія атакує безпілотниками Київ та область
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
У небі над Києвом зафіксовано БпЛА, але тривогу не оголошували
У небі над Києвом зафіксовано БпЛА, але тривогу не оголошували
У Києві вибухнув пасажирський автобус (відео)
У Києві вибухнув пасажирський автобус (відео)

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua