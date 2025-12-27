Росія атакувала Київщину, є постраждалий: подробиці від ОВА

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру та мирне населення

Внаслідок чергової нічної атаки російських окупантів на Київську область зафіксовано руйнування в чотирьох районах, також є постраждалий серед цивільних. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, пише «Главком».

Калашник написав, що осколкові поранення спини отримав водій вантажівки, мешканець Івано-Франківщини. На момент атаки він перебував за кермом. Чоловіка госпіталізовано, йому надають необхідну допомогу.

У Вишгороді вибито вікна в багатоквартирному будинку. У Бориспільському районі пошкоджено виробничі приміщення та два автомобілі. У Бучанському районі на території одного з будівництв спалахнула пожежа. В Обухівському районі під удар потрапило приміщення комунального підприємства однієї з громад.

Глава ОВА наголосив, що ворог продовжує цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру та мирне населення. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Як відомо, опівдні 25 грудня російські загарбники атакували центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, де в цей час були люди. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки», – каже він.

Також удень 25 грудня російські окупанти тероризували Чернігів. Ворог ударив по щільній забудові міста та атакував об'єкт критичної інфраструктури. Патрульна поліція показала перші хвилини з бодікамер поліцейських після ворожої атаки.

«Саме сьогодні, у день Різдва, коли домівки мали бути наповнені світлом, тишею й родинним теплом, ворог знову вдарив по житловій забудові міста. Унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, сусідні багатоповерхівки та автомобілі. Є поранені. На жаль, одна людина загинула», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у ніч на 25 грудня російські терористи вдарили по активах найбільшого виробника й експортера соняшникової олії в Україні Kernel.

Внаслідок влучання дрона було пошкоджено місткість з олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку олії. Пожежа охопила виробничі потужності підприємства, створивши серйозну загрозу для інфраструктури та персоналу. Уламки БпЛА також пошкодили частину виробничого блоку.