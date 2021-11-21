Акції в Києві: поліція не зафіксувала грубих порушень

Заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи пройшли без грубих порушень

Найбільша кількість учасників перебувала на Майдані Незалежності та біля Офісу президента

У Києві сьогодні, 21 листопада, пройшла низка акцій до Дня гідності та свободи та річниці початку Революції Гідності. Правоохоронці не зафіксували грубих правопорушень під час масових заходів. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

До охорони громадського порядку в Києві були залучені поліцейські та військовослужбовців Нацгвардії.

Біля Офісу президента учасники акції, які відмовилися проходити поверхневу перевірку, намагалися пройти до будівлі без проходження фільтраційних заходів.

«Під час проведення акцій грубих правопорушень не зафіксовано. Після проведення поліцейськими роз'яснювальної роботи частина учасників пройшла поверхневу перевірку та безперешкодно потрапила до Офісу президента, інші – відмовилися», – заявили в поліції.

Наразі правоохоронці продовжують нести службу та забезпечувати охорону громадського порядку в центрі Києва.

Нагадаємо, учасники маршу до Дня гідності та Свободи у Києві вирішили влаштувати акцію під Офісом президента. Десятки людей прийшли на Банкову, після чого між ними та правоохоронцями сталися сутички.

У неділю, 21 листопада, президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах із вшанування пам’яті активістів Євромайдану. Також він записав звернення до українців.