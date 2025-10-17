У Запоріжжі в під’їзді багатоповерхівки вибухнула граната: є постраждалий

Унаслідок вибуху 39-річний чоловік отримав численні осколкові поранення

У Вознесенівському районі Запоріжжя вибухнула граната в під’їзді житлового будинку, внаслідок чого постраждав чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Запорізької області.

Як відомо, інцидент стався 16 жовтня близько 18:40. На лінію «102» надійшло повідомлення про вибух на сходовому майданчику одного з багатоквартирних будинків у середмісті.

Унаслідок вибуху 39-річний чоловік отримав численні осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні.

За попередніми даними, потерпілий знайшов гранату, яка здетонувала під час необережного поводження.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань наразі перебуває на розгляді.

Раніше в Дніпровському районі Києва у квартирі однієї з багатоповерхівок вибухнула граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. Наразі поліцейські з’ясовують обставини вибуху.

Нагадаємо, у житловому будинку на Закарпатті вибухнула граната, загинули троє людей. В Ужгородському районі Закарпаття внаслідок вибуху гранати у приватному будинку загинуло троє людей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області. «29 листопада о 22:39 до поліції зателефонував 14-річний житель села Малий Березний Ужгородського району. Підліток повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся та більш чітко ситуацію пояснити не може», – йдеться в повідомленні.

Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили в помешканні посеред кімнати тіла трьох людей: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся. Слідство встановило, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух. Усі троє осіб, які перебували у кімнаті, загинули.