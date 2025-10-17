Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Запоріжжі в під’їзді багатоповерхівки вибухнула граната: є постраждалий

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Запоріжжі в під’їзді багатоповерхівки вибухнула граната: є постраждалий
Під'їзд у якому стався вибух
фото: поліція Запорізької області

Унаслідок вибуху 39-річний чоловік отримав численні осколкові поранення

У Вознесенівському районі Запоріжжя вибухнула граната в під’їзді житлового будинку, внаслідок чого постраждав чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Запорізької області.

Як відомо, інцидент стався 16 жовтня близько 18:40. На лінію «102» надійшло повідомлення про вибух на сходовому майданчику одного з багатоквартирних будинків у середмісті.

Унаслідок вибуху 39-річний чоловік отримав численні осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні.

За попередніми даними, потерпілий знайшов гранату, яка здетонувала під час необережного поводження.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань наразі перебуває на розгляді.

Раніше в Дніпровському районі Києва у квартирі однієї з багатоповерхівок вибухнула граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. Наразі поліцейські з’ясовують обставини вибуху.

Нагадаємо, у житловому будинку на Закарпатті вибухнула граната, загинули троє людей. В Ужгородському районі Закарпаття внаслідок вибуху гранати у приватному будинку загинуло троє людей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області. «29 листопада о 22:39 до поліції зателефонував 14-річний житель села Малий Березний Ужгородського району. Підліток повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся та більш чітко ситуацію пояснити не може», – йдеться в повідомленні.

Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили в помешканні посеред кімнати тіла трьох людей: 32-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся. Слідство встановило, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух. Усі троє осіб, які перебували у кімнаті, загинули.

Теги: Запоріжжя вибух граната поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав гранату
На Харківщині чоловік під час сварки підірвав гранату: є загиблий
11 жовтня, 17:58
Лівий берег столиці без електроенергії, також є проблеми з водопостачанням
Росія атакувала Київ: лівий берег без світла, понад десяток поранених (оновлюється)
10 жовтня, 07:57
У Дніпрі гучно
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
10 жовтня, 00:28
В Алабамі озброєні чоловіки влаштували стрілянину в натовпі
В Алабамі озброєні чоловіки влаштували стрілянину в натовпі: двоє загиблих, 12 поранених
6 жовтня, 02:19
Правоохоронці затримали зловмисника, ним виявився 24-річний місцевий житель
У Броварах 24-річний чоловік влаштував стрілянину у людному місці
26 вересня, 08:42
Батькам малолітнього палія загрожує чималий штраф
Дитина влаштувала пожежу у столичному гіпермаркеті, поки батьки робили покупки
25 вересня, 09:14
У квартирі, де мешкає фігурант, правоохоронці вилучили близько 300 тис. грн готівкою
У Подільському районі поліція затримала торговця амфетаміном
24 вересня, 14:11
Ворог обстріляв Запоріжжя
Атака на українські міста, прощання з Кірком у США: головне за ніч
22 вересня, 05:49
Зловмисники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися «юристами» та пропонували послуги з chargeback
Поліція заявила про затримання членів міжнародного шахрайського call-центру
19 вересня, 15:10

Події в Україні

У Запоріжжі в під’їзді багатоповерхівки вибухнула граната: є постраждалий
У Запоріжжі в під’їзді багатоповерхівки вибухнула граната: є постраждалий
Росія масовано атакувала Кривий Ріг безпілотниками
Росія масовано атакувала Кривий Ріг безпілотниками
Лінія фронту станом на 16 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 16 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Іноземець намагався потрапити в Україну, сховавшись у вантажівці з підгузками
Іноземець намагався потрапити в Україну, сховавшись у вантажівці з підгузками
На Запоріжжі Сили оборони ліквідували російського пропагандиста, якому дякував Путін
На Запоріжжі Сили оборони ліквідували російського пропагандиста, якому дякував Путін
Трамп та Путін домовилися про зустріч, РФ вдарила по навчальному центру ЗСУ. Головне за 16 жовтня
Трамп та Путін домовилися про зустріч, РФ вдарила по навчальному центру ЗСУ. Головне за 16 жовтня

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua