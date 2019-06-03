Активісти знову заблокували каси «МегаМаркету», вимагаючи видати «тітушок» (фото)



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Активісти С14 вимагають від «МегаМаркету» видати нападників на чоловіка Фото: Сергій Мазур, Facebook

Активісти вимагають надати відео нападу на Медведька

У неділю, 2 червня, активісти націоналістичної організації С14 продовжили розпочату майже місяць тому акцію щодо блокування кас магазинів мережі «МегаМаркет». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook лідер організації С14 Сергій Мазур.

Це пов’язано з тим, що адміністрація мережі досі не надала відео побиття активіста Медведька.

«Мегамаркет не надав відео нападу на Медведька, не здав тітушок і не вибачився. Тому ми продовжуємо», - написав Мазур.

У неділю активісти організували акцію в «МегаМаркеті» на вул. Антоновича, 50, де знаходиться центральний офіс «МегаМаркету». Вони заблокували каси магазину, заваливши їх товаром.

Крім того, біля «МегаМаркету» активісти стояли з плакатами з написами «Мегамаркет, поважай клієнтів», «Мегамаркет, видай тітушок», «Коли буде відео?».

Нагадаємо, 3 травня охоронці «МегаМаркету» на вул. Щербакова, 58 побили Медведька.

5 травня активісти праворадикальної організації С14 організували акцію протесту проти насилля, яке, за їхніми даними, вчиняють охоронці «МегаМаркету» на Нивках.

6 травня вони продовжили акцію, заблокувавши каси в «МегаМаркеті» на вул. Антоновича, 50 і закликають небайдужих громадян приєднуватися.

Також 6 травня вранці активісти С14 заблокували всі каси «МегаМаркету» на вул. Олімпійська.