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    Активісти знову заблокували каси «МегаМаркету», вимагаючи видати «тітушок» (фото)

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    Активісти С14 вимагають від&nbsp;<span lang="UK">&laquo;МегаМаркету&raquo; видати нападників на чоловіка</span> - Активісти знову заблокували каси «МегаМаркету», вимагаючи видати «тітушок» (фото)
    Активісти С14 вимагають від «МегаМаркету» видати нападників на чоловіка
    Фото: Сергій Мазур, Facebook

    Активісти вимагають надати відео нападу на Медведька

    У неділю, 2 червня, активісти націоналістичної організації С14 продовжили розпочату майже місяць тому акцію щодо блокування кас магазинів мережі «МегаМаркет». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook лідер організації С14 Сергій Мазур.

    Це пов’язано з тим, що адміністрація мережі досі не надала відео побиття активіста Медведька.

    «Мегамаркет не надав відео нападу на Медведька, не здав тітушок і не вибачився. Тому ми продовжуємо», - написав Мазур.

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    У неділю активісти організували акцію в «МегаМаркеті» на вул. Антоновича, 50, де знаходиться центральний офіс «МегаМаркету». Вони заблокували каси магазину, заваливши їх товаром.

    Крім того, біля «МегаМаркету» активісти стояли з плакатами з написами «Мегамаркет, поважай клієнтів», «Мегамаркет, видай тітушок», «Коли буде відео?».

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    Активісти знову заблокували каси «МегаМаркету», вимагаючи видати «тітушок» (фото)
    Активісти знову заблокували каси «МегаМаркету», вимагаючи видати «тітушок» (фото)
    Активісти знову заблокували каси «МегаМаркету», вимагаючи видати «тітушок» (фото)
    Активісти знову заблокували каси «МегаМаркету», вимагаючи видати «тітушок» (фото)
    Активісти знову заблокували каси «МегаМаркету», вимагаючи видати «тітушок» (фото)
    Фото: Сергій Мазур, Facebook

    Нагадаємо, 3 травня охоронці «МегаМаркету» на вул. Щербакова, 58 побили Медведька.

    5 травня активісти праворадикальної організації С14 організували акцію протесту проти насилля, яке, за їхніми даними, вчиняють охоронці «МегаМаркету» на Нивках.

    6 травня вони продовжили акцію, заблокувавши каси в «МегаМаркеті» на вул. Антоновича, 50 і закликають небайдужих громадян приєднуватися.

    Також 6 травня вранці активісти С14 заблокували всі каси «МегаМаркету» на вул. Олімпійська.

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