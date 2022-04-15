Президент Південної Кореї після розмови із Зеленським більше тиснутиме на Росію

Юн Сок Йоль доручив своїм співробітникам оцінити, як Сеул може збільшити допомогу Україні

Обраний президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який вступає на посаду 10 травня, вважає, що Сеул має взяти участь у міжнародній кампанії тиску на Росію, яка почала війну в Україн.

«Ми маємо взяти участь у міжнародній кампанії тиску на Росію, яку певною мірою проводить нинішній уряд», – сказав Юн Сок Йоль в інтерв'ю Washington Post.

«Коли міжнародне співтовариство просить нас взяти активнішу участь, ми маємо твердо продемонструвати наше ставлення – повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах», – зазначив він.

Юн Сок Йоль нагадав, що Південна Корея виділила Україні допомогу у розмірі $10 млн, і ця сума, на його думку, є недостатньою. Він сказав, що доручив своїм співробітникам оцінити, як Сеул може збільшити допомогу Україні..

Нагадаємо, Південна Корея надасть Україні нелетальну допомогу на суму 2 млрд вон ($1,6 млн). З Сеула до Києва відправляться бронежилети, каски, медикаменти, а також готові до вживання харчові продукти.

Нагадаємо, 11 квітня стало відомо, що Зеленський просить Південну Корею надати зброю. Раніше Зеленський провів переговори з президентом Республіки Корея.

Також уряд Південної Кореї погодив обмеження постачання електроніки у Росію та Білорусь через агресію проти України.

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