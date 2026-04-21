Теракт у Києві. Глава МВС описав дії патрульних: Це великий сором

Ростислав Вонс
фото: «Суспільне»

Міністр просить не ототожнювати дії двох працівників з усією системою Нацполіції

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що поведінка патрульних, які втекли з місця події під час теракту у Києві, є ганебною. Про це Клименко розповів під час зустрічі з представниками медіа, де був присутній кореспондент «Главкома».

За словами глави МВС, перший дзвінок до поліції надійшов із повідомленням про хуліганство. Клименко зазначив, що патрульні дорогою вже дізналися про стрільбу та поранених.

«Те, як вони повелися в цей момент – це великий сором. Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли. Як мінімум вони мали зайняти позицію, привести зброю до бою. Намагатися зупинити стрільця всіма способами – аж до негайної ліквідації», – каже він.

Як зазначив урядовець, за лічені хвилини прибули інші екіпажі, так відвели хлопчика у безпечне місце, наступний екіпаж евакуював його.

«Тобто далі всі діяли професійно. Офіцери КОРДу діяли швидко і професійно, я не вперше на таких операціях. 40 хвилин були перемовини – він ходив по магазину, не реагував, він у неадекватному стані був. Він стріляв просто, він вже не погрожував, він ні з ким не розмовляв. Просто тупо стріляв», – пояснив міністр.

За словами Клименка, не можна оцінювати всю систему за діями двох патрульних «На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість», – додав глава МВС.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. Раніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох патрульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця було ліквідовано.

