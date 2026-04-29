У Києві тимчасово призупинено роботу автобусного маршруту № 4-Т

Ірина Міллер
Автобуси, що не будуть задіяні на лінії, спрямують на інші маршрути громадського транспорту
фото: КМДА

«Київпастранс» просить врахувати зміни під час планування маршрутів

Із 30 квітня до 27 червня тимчасово призупиняє роботу автобусний маршрут  № 4-Т. Це пов’язано з ремонтними роботами на залізничному мосту між станціями «Почайна» та «Райдужний», змінами в роботі міської електрички та зменшенням пасажиропотоку на тимчасовому автобусному маршруті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зазначається, що автобуси, що не будуть задіяні на лінії, спрямують на інші маршрути громадського транспорту.

Після закінчення ремонту на залізничному мосту і відновлення руху міської електрички у звичайному режимі пасажирські перевезення на тимчасовому автобусному маршруті № 4-Т відновлять.

Водночас тимчасовий автобусний маршрут № 5-Т, що курсує від вул. Сержа Лифаря до станції «Райдужний», продовжує роботу.

У «Київпастрансі» дякують за розуміння та просять врахувати зміни під час планування маршрутів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» змінює принцип організації перевезень у Київській, Чернігівській та Полтавській областях. Замість звичайних електричок на найпопулярніших маршрутах запускають пришвидшені регіональні поїзди. Проте така модернізація має зворотний бік. 

