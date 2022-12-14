Атака дронів на Київщину: ОВА повідомила про ситуацію в енергосистемі

Кулеба закликав продовжувати тотальну економію електрики

Після ранкової атаки на Київщину, ситуація в енергосистемі області залишається складною. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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«Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб у найближчий час вийти на планові відключення. Навіть попри ранкові обстріли. Відновлювальні роботи мереж тривають. Вони ускладнюються й погодними умовами. Загалом ситуація в енергосистемі залишається складною», – зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що наразі вирішення ситуації значно залежить від самих споживачів.

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За його словами, необхідно продовжувати тотальну економію електрики, щоб уникнути подальших аварійних відключень.

Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки РФ на Київ та область в столиці пошкоджено дві адмінбудівлі, а в одному із міст приватний будинок. Над Київщиною і столицею українська ППО збила 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив: в селищі Вишневе, що на околицях Києва, внаслідок атаки дронами зранку 14 грудня пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, близько 6 години ранку 14 грудня у Києві прогриміли вибухи. Цю інформацію підтвердив мер столиці Віталій Кличко.