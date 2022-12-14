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Атака дронів на Київщину: ОВА повідомила про ситуацію в енергосистемі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів на Київщину: ОВА повідомила про ситуацію в енергосистемі
Відновлювальні роботи мереж тривають
фото ілюстративне

Кулеба закликав продовжувати тотальну економію електрики

Після ранкової атаки на Київщину, ситуація в енергосистемі області залишається складною. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб у найближчий час вийти на планові відключення. Навіть попри ранкові обстріли. Відновлювальні роботи мереж тривають. Вони ускладнюються й погодними умовами. Загалом ситуація в енергосистемі залишається складною», – зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що наразі вирішення ситуації значно залежить від самих споживачів.

За його словами, необхідно продовжувати тотальну економію електрики, щоб уникнути подальших аварійних відключень.

Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки РФ на Київ та область в столиці пошкоджено дві адмінбудівлі, а в одному із міст приватний будинок. Над Київщиною і столицею українська ППО збила 13 ворожих дронів-камікадзе Shahed. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив: в селищі Вишневе, що на околицях Києва, внаслідок атаки дронами зранку 14 грудня пошкоджено приватний будинок. 

Нагадаємо, близько 6 години ранку 14 грудня у Києві прогриміли вибухи. Цю інформацію підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

Теги: будинок безпілотник Київщина енергетика електроенергія

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