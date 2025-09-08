Головна Київ Новини
Атака дронів на Київщину: пошкоджено магазин, офіс та фітнес-клуб (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Атака дронів на Київщину: пошкоджено магазин, офіс та фітнес-клуб (фото)
Правоохоронці Київщини працюють на місцях наслідків ворожої атаки на столичний регіон
фото: поліція Київщини/Facebook

Поліція Київщини закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бути пильними та обов’язково прямувати до укриттів

У ніч на 8 вересня російська окупаційна армія здійснила удар безпілотниками по території Київської області. Правоохоронці Київщини працюють на місцях наслідків ворожої атаки на столичний регіон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що в Обухівському районі пошкоджено магазин, приміщення фітнес-клубу, а також офісну будівлю.

«Інформація про постраждалих наразі відсутня», – повідомили правоохоронці.

За словами голови київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, унаслідок ворожої атаки в Обухівському районі проходять аварійні роботи газомережі.

«У зв’язку з цим у восьми населених пунктах району 8 та 9 вересня буде відсутнє газопосточання. Йдеться про абонентів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки. Загалом газопостачання буде відключено для 8093 абонентів», – повідомив голова КОВА.

Калашник зауважив, що газопостачання буде відновлена поступово.

Поліція показала наслідки нічної дронової атаки ворога
Поліція показала наслідки нічної дронової атаки ворога
фото: поліція Київщини
Поліція показала наслідки дронової атаки у ніч на 8 вересня
Поліція показала наслідки дронової атаки у ніч на 8 вересня
фото: поліція Київщини/Facebook

Поліція Київщини закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бути пильними та обов’язково прямувати до укриттів.

Нагадаєємо, сьогодні, 8 вересня, Міністерство енергетики України повідомило, що Росія здійснила чергову атаку на українську енергосистему. Під масованим обстрілом опинився один з об'єктів теплової генерації на Київщині. Як зазначають у міністерстві, мета ворога очевидна – створити труднощі для мирного населення, залишивши без світла та тепла оселі, лікарні, школи та дитячі садки. Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Про будь-які зміни в енергопостачанні буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, у ніч на 8 вересня Київщина знову опинилась під атакою дронів-камікадзе. Сильні вибухи лунали на Обухівщині. За попередніми даними, під ударом опинилася Трипільська теплоелектростанція. Моніторингові канали повідомили, що декілька ударних дронів летіли на Трипілля, ймовірно, на ТЕС. Через обстріл у кількох районах області було завіусовано перебої зі світлом. Зокрема у Броварському районі вже зафіксовано стрибки напруги.

