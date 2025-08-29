Радбез ООН проведе екстрене засідання через масований обстріл Києва

Засідання заплановано на 22:00 за київським часом

Делегація України поінформує міжнародну спільноту про масштаби руйнувань

Україна скликала засідання Ради безпеки ООН після масштабного обстрілу Києва. Дипломати наполягатимуть на захисті цивільних та негайному припиненні російських атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Сьогодні, 29 серпня, Рада безпеки ООН проведе засідання на прохання України через комбінований удар російської армії по цивільній інфраструктурі, який забрав понад два десятки життів. Початок засідання заплановано на 22:00 за київським часом.

Представники України поінформують Радбез про масштаби руйнувань і закличуть до міжнародних дій для захисту цивільного населення, зокрема до негайного припинення вогню.

У цей час у Нью-Йорку перебуватиме українська делегація у яку входять голова Офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров. Вони планують зустріч зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Російський удар забрав життя 23 людей. Сьогодні, 29 серпня, в Києві оголошено днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня.

На місці російського удару по житловому будинку у Дарницькому районі Києва завершилися рятувальні роботи. Триває розбір зруйнованих конструкцій. Досі залишається невідомою доля вісьмох людей.

Як повідомлялося, російська війська завдали чотирьох ударів по селищу Малокатеринівка. Поранений однорічний хлопчик. Зазначається, що медики надали дитині усю необхідну допомогу. Ворог поцілив по житловій забудові: зайнялися кілька приватних будинків. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та господарчі споруди, розташовані поруч.

До слова, російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено інфраструктуру, є поранені.