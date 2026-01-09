Поїзд слідує без зупинок повз станції «Гідропарк» та «Дніпро»

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» частково відновило сполучення через Дніпро на «червоній» лінії. З огляду на складну ситуацію з електропостачанням після нічних обстрілів, транспортники впровадили особливий режим руху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столічної підземки. Об 11:05 роботу «червоної» лінії метрополітену було відновлено у звичайному режимі.

Пресслужба метро Києва повідомила, що роботу «червоної» лінії метрополітену відновлено у звичайному режимі.

«Поїзди курсують на всій ділянці від станції «Академмістечко» до станції «Лісова» з усіма зупинками. Інтервали руху повернулися до планових – 5-6 хвилин», – йдеться у повідомленні.

Орієнтовний час очікування поїзда становить 20–25 хвилин.

Поїзд слідує без зупинок повз станції «Гідропарк» та «Дніпро».

Рух на ділянці «Лівобережна» – «Лісова» наразі залишається призупиненим.

Представники метрополітену закликають киян користуватися цим сполученням лише за реальної потреби, щоб не перевантажувати систему в умовах дефіциту потужності.

Актуальна інформація про зміни в русі постійно транслюється на станціях, а також оновлюється на офіційних сторінках КМДА та метрополітену.

Раніше повідомлялося, що через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу поїзди метро на «червоній» лінії курсують зі змінами. Рух поїздів здійснюється між станціями «Академмістечко» – «Арсенальна». Інтервал руху – 4:40-5:00 хв. Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями «Дніпро» – «Лісова» тимчасово призупинено через відсутність електроживлення. Рух поїздів на «синій» та «зеленій» лініях – без змін.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.