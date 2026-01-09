Головна Київ Новини
Кличко закликав за можливості виїхати з міста

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Кличко закликав за можливості виїхати з міста
Наслідки нічної атаки на Київ 9 січня 2026 року
фото: ДСНС Києва

Окрім відсутності тепла, у багатьох районах міста спостерігаються серйозні перебої з водопостачанням

Масований комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня став найболючішим для енергосистеми столиці. Наразі 6 тисяч багатоквартирних будинків перебувають без теплопостачання. Про це повідомиа мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера Віталія Кличка, міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Окрім відсутності тепла, у багатьох районах міста спостерігаються серйозні перебої з водопостачанням.

Мер столиці повідомив, що комунальники заживили соціальні заклади, зокрема лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян.

«Ми робимо все, щоб зробити це якнайшвидше, але комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці», – наголосив Кличко.

Мер столиці нагадав, що за прогнозами, найближчими днями погодні умови будуть складними. Він звернувся до жителів столиці, які мають можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це.

Нагадаємо, російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та безпілотники. Станом на 04:40 мер міста Віталій Кличко підтвердив загибель чотирьох людей. Ще 19 осіб отримали поранення, більшість із них госпіталізовано.

За даними рятувальників, у столиці зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.

До слова, під час масованого комбінованого удару РФ по Україні в ніч на 9 січня місто Славутич, що на Київщині, опинилося в стані повного блекауту.

