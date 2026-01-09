Головна Київ Новини
search button user button menu button

Снігопад у Києві: скільки техніки та комунальників прибирають місто

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Снігопад у Києві: скільки техніки та комунальників прибирають місто
У разі негоди влада закликає киян без особливої потреби не пересуватися містом
фото: КМДА

У разі значного ускладнення погодних умов можуе бути введено обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту до міста

У столиці триває розчищення доріг і тротуарів від снігу та протиожеледна обробка, комунальні служби міста працюють у посиленому режимі через негоду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  «Київавтодор». 

Хто задіяний у прибиранні

Для проведення протиожеледної обробка та розчищення доріг і тротуарів від снігу задяні 267 одиниць спецтехніки.

Київські дорожники продовжують очищати вулиці від снігу з настанням сутінок
Київські дорожники продовжують очищати вулиці від снігу з настанням сутінок
фото: КМДА

429 працівників у складі 71 бригади з ручного прибирання очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

Прибудинкові території очищають та обробляють протиожеледними засобами 2 849 працівників комунальних керуючих компаній та 83 одиниці техніки.

Комунальні служби розчищають доріжки та сходи
Комунальні служби розчищають доріжки та сходи
фото: КМДА

У парках і скверах працюють «зеленбудівці». До прибирання снігу та обробки ділянок залучили 67 одиниць техніки та 776 працівників.

Прогноз погоди та обмеження

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 9 січня, в Києві вночі та вранці значний, удень помірний сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура до 5-7° морозу. 

У разі негоди влада закликає киян без особливої потреби не пересуватися містом, за можливості не користуватися власними авто, віддавши перевагу громадському транспорту. Це допоможе уникнути заторів у столиці та суттєво прискорить роботу комунальних служб і спецтехніки, що прибирають і обробляють вулично-дорожню мережу.

Якщо ж залишитися вдома можливості немає, варто бути максимально уважними, дотримуватись порад, які допоможуть уникнути травматизму під час ожеледиці. У разі значного ускладнення погодних умов можуе бути введено обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту до міста.

Нагадаємо, у четвер, 8 січня, столицю та Київську область накрила небезпечна стихія – крижаний дощ. Це рідкісне для України явище становить підвищену загрозу: лід, що миттєво намерзає на дроти та дерева, обриває лінії електропередач та гілки дерев, ламаючи їх під власною вагою. 

Читайте також:

Теги: Київ снігопад столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Бессарабському ринку відкрили 17 фудкорнерів та окремий бар
Бессарабський ринок відкрився після оновлення
10 грудня, 2025, 12:36
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
26 грудня, 2025, 18:32
У столиці протягом найближчої години та вночі 31 грудня очікуються пориви вітру 15–20 м/с
У Києві оголошено «жовтий» рівень небезпеки через сильний вітер
30 грудня, 2025, 23:32
У більшості областей України спостерігаються несприятливі погодні умови
Негода в Україні: уряд рекомендував перевести навчання на дистанційне
Вчора, 20:41
Пресофіцер ДСНС пояснив водіям, що треба мати із собою під час поїздки у негоду
Гарячий чай та тепла ковдра. ДСНС дало корисні поради водіям у негоду
Сьогодні, 05:22
Комунальники першочергово очищають від снігу головні магістралі, мости, спуски і підйоми
Прибирання снігу у Києві: скільки спецтехніки задіяно
29 грудня, 2025, 10:00
Унаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві утворилася яма з гарячою водою
У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом
3 сiчня, 13:34
Оперативники затримали порушника на місці події
У Києві чоловік викрав автобус та влаштував масштабну аварію
3 сiчня, 17:15
У штабах можна отримати психологічну та юридичну допомоги, інформацію щодо матеріальноі допомоги а також інформацію щодо подальших дій
Штаби допомоги постраждалим від нічної атаки розгорнуто у трьох районах: адреси
Сьогодні, 09:33

Новини

Снігопад у Києві: скільки техніки та комунальників прибирають місто
Снігопад у Києві: скільки техніки та комунальників прибирають місто
Роботу «червоної» лінії метрополітену відновлено у звичайному режимі
Роботу «червоної» лінії метрополітену відновлено у звичайному режимі
Росія вбила 56-річного медика Сергія Смоляка під час повторного удару по Києву
Росія вбила 56-річного медика Сергія Смоляка під час повторного удару по Києву
Штаби допомоги постраждалим від нічної атаки розгорнуто у трьох районах: адреси
Штаби допомоги постраждалим від нічної атаки розгорнуто у трьох районах: адреси
У Києві розгорнуто більше тисячі пунктів незламності: як знайти найближчий
У Києві розгорнуто більше тисячі пунктів незламності: як знайти найближчий
Як курсує транспорт на лівому березі Києва: список автобусів, що замінили тролейбуси та трамваї
Як курсує транспорт на лівому березі Києва: список автобусів, що замінили тролейбуси та трамваї

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua