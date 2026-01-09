Снігопад у Києві: скільки техніки та комунальників прибирають місто

У разі негоди влада закликає киян без особливої потреби не пересуватися містом

У разі значного ускладнення погодних умов можуе бути введено обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту до міста

У столиці триває розчищення доріг і тротуарів від снігу та протиожеледна обробка, комунальні служби міста працюють у посиленому режимі через негоду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Хто задіяний у прибиранні

Для проведення протиожеледної обробка та розчищення доріг і тротуарів від снігу задяні 267 одиниць спецтехніки.

Київські дорожники продовжують очищати вулиці від снігу з настанням сутінок фото: КМДА

429 працівників у складі 71 бригади з ручного прибирання очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

Прибудинкові території очищають та обробляють протиожеледними засобами 2 849 працівників комунальних керуючих компаній та 83 одиниці техніки.

Комунальні служби розчищають доріжки та сходи фото: КМДА

У парках і скверах працюють «зеленбудівці». До прибирання снігу та обробки ділянок залучили 67 одиниць техніки та 776 працівників.

Прогноз погоди та обмеження

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 9 січня, в Києві вночі та вранці значний, удень помірний сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура до 5-7° морозу.

У разі негоди влада закликає киян без особливої потреби не пересуватися містом, за можливості не користуватися власними авто, віддавши перевагу громадському транспорту. Це допоможе уникнути заторів у столиці та суттєво прискорить роботу комунальних служб і спецтехніки, що прибирають і обробляють вулично-дорожню мережу.

Якщо ж залишитися вдома можливості немає, варто бути максимально уважними, дотримуватись порад, які допоможуть уникнути травматизму під час ожеледиці. У разі значного ускладнення погодних умов можуе бути введено обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту до міста.

Нагадаємо, у четвер, 8 січня, столицю та Київську область накрила небезпечна стихія – крижаний дощ. Це рідкісне для України явище становить підвищену загрозу: лід, що миттєво намерзає на дроти та дерева, обриває лінії електропередач та гілки дерев, ламаючи їх під власною вагою.