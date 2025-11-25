Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ: графіки відключення світла 26 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Київ: графіки відключення світла 26 листопада 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки відключення світла у Києві 26 листопада

Завтра, 26 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 26 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 02:30 до 06:30 та з 13:00 до 17:00;
  • 2.1 черга – без світла з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 3.2 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 4.1 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 4.2 черга – без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30;
  • 5.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30 та з 09:30 до 13:30.
Київ: графіки відключення світла 26 листопада 2025 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 26 листопада 2025 року фото 2

Нагадаємо, завтра, 26 листопада, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: відключення відключення світла Київ ДТЕК електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві
Вчора, 09:33
Мо проходить реабілітацію, лікується і знаходиться на «особливій» м'якій дієті
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
21 листопада, 13:15
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло
16 листопада, 23:32
Встановлюють ялинку за кошти спонсорів і меценатів, а не з міського бюджету
Головна ялинка України на Софійській площі цього року буде особливою
15 листопада, 17:50
Уряд мав скоротити перелік «захищених споживачів» – Рябцев
Надмірна кількість «захищених споживачів» поглиблює боргову кризу на ринку електроенергії – експерт
14 листопада, 17:20
71-річного водія визнано винним у порушенні правил дорожнього руху, внаслідок чого загинули двоє пішоходів
Смертельна ДТП на Майдані Незалежності. Суд виніс вирок водію, який втратив свідомість за кермом
13 листопада, 14:59
«Укренерго» працює над збільшенням максимальної потужності імпорту електроенергії в Україну
Україна домовилася про збільшення імпорту електроенергії з ЄС
11 листопада, 17:14
Київ можна віднести до зросійщених регіонів України
У школах Києва виникла загрозлива ситуація з дотриманням мовного закону
8 листопада, 21:55
Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Шахрай видурив у столичного підприємця 6,5 млн грн на «паливній схемі»
28 жовтня, 15:21

Новини

У Чорнобильському заповіднику зафіксовано таємничого звіра, якого побачити вдень майже неможливо
У Чорнобильському заповіднику зафіксовано таємничого звіра, якого побачити вдень майже неможливо
Ситуація з ВІЛ та гепатитами у Києві. Стало відомо, що відбувається під час війни
Ситуація з ВІЛ та гепатитами у Києві. Стало відомо, що відбувається під час війни
Київ: графіки відключення світла 26 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 26 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 26 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 26 листопада 2025 року
Завали розібрано. Остаточні дані про наслідки удару по Києву
Завали розібрано. Остаточні дані про наслідки удару по Києву
Ексочільниця столичної медицини розповіла, що її могло вивести з себе
Ексочільниця столичної медицини розповіла, що її могло вивести з себе

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua