Стрілянина у США, вибухи в окупованих Донецьку та Луганську: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 27 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

В окупованих Донецьку та Луганську пролунали вибухи, в США сталася стрілянина у якій було поранено двох нацгвардійців, президент США Дональд Трамп оголосив, що ПАР не отримає запрошення на саміт G20.

Вибухи на окупованих територіях

У ніч на 27 листопада в тимчасово окупованих Донецьку та Луганську пролунали вибухи.

У мережі писали, що велика кількість БпЛА атакувала окуповані Донецьку та Луганську області. Повідомляєть, що безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру.

Місцеві телеграм-канали так званої ЛНР повідомили, що у Новойдарі та Старобільську виникли перебої зі світлом.

Стрілянина у США

У центрі Вашингтона, округ Колумбія, сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двоє військовослужбовців Національної гвардії. Інформацію підтвердила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

За даними правоохоронних органів та джерела, знайомого з попередніми звітами, інцидент трапився у центральній частині столиці. Поліція округу Колумбія повідомила, що ситуація на місці події контролюється, а підозрюваного вдалося затримати. Громадян закликали уникати цього району. Обставини, за яких сталася стрілянина, наразі залишаються невідомими. Національна гвардія поки що не надала коментарів щодо інциденту.

Президент США Дональд Трамп висловився щодо нападу на військовослужбовців Національної гвардії.

За словами Трампа, особа, яка відкрила вогонь по двох гвардійцях, важко поранивши обох (їх доставили у критичному стані до різних лікарень), сама отримала серйозні поранення. Президент США заявив, що зловмисник «у будь-якому випадку заплатить дуже високу ціну».

ФБР затримало підозрюваного у стрілянині

Чоловік, який у середу, 26 листопада, відкрив вогонь по двох військовослужбовцях Національної гвардії США лише за два квартали від Білого дому, імовірно, є громадянином Афганістану.

За даними CNN, ФБР вважає, що встановило особу підозрюваного. Джерела вказують, що початкова ідентифікація стрільця збігається з чоловіком зі штату Вашингтон, який іммігрував до США з Афганістану в серпні 2021 року.

ПАР не отримає запрошення на саміт G20

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Південна Африка (ПАР) не отримає запрошення на саміт G20, який має відбутися наступного року в Маямі.

Лідер США вкотре повторив заяви про те, що в ПАР нібито вбивають білих людей і без розбору дозволяють відбирати в них ферми. Він також розкритикував ЗМІ, зокрема The New York Times, за те, що вони «не скажуть ні слова проти цього геноциду».

США висунули умову: гарантії безпеки для України – лише після укладення миру

Сполучені Штати Америки наполягають на тому, щоб мирна угода була укладена першочергово, і лише після цього вони погодяться надати Україні будь-які гарантії безпеки. Ця умова стала ключовою у пропозиціях, переданих Києву минулого тижня.

За словами європейського дипломата та іншого поінформованого джерела, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив цю позицію. Під час телефонної розмови у вівторок з європейськими чиновниками він заявив, що президент Дональд Трамп домовиться про довгострокові гарантії безпеки для України, але це відбудеться пізніше.