У кількох районах столиці впали ворожі уламки: є поранені (оновлено)

Екстрені служби виїхали на місце інциденту

Уночі 13 липня ворог атакував столицю. У Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах зафіксовано падіння уламків. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Внаслідок повітряної атаки на Київ, станом на 01:39 в Соломянський районі столиці зафіксовано ймовірне падіння уламків», – ідеться в повідомленні.

Інформація про пошкодження та постраждалі уточнюється. Екстрені служби виїхали на місце інциденту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Оновлено о 0:57

КМВА додала, що внаслідок повітряної атаки на Київ зафіксовано також імовірне падіння уламків на 5-й поверх багатоповерхового житлового будинку у Шевченківському районі. Також у Дарницькому районі уламки впали, попередньо, на технічний поверх багатоповерхового житлового будинку.

Екстрені служби виїхали на місця. Пошкодження та постраждалі уточнюються.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, через вибухи в столиці екстрені служби отримали кілька викликів – у Соломʼянському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

скриншот із Telegram-каналу Віталія Кличка

Оновлено о 2:07

Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталося руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. Попередньо, є травмовані. У Шевченківському районі загорівся балкон багатоквартирного будинку.

скриншот із Telegram-каналу Віталія Кличка

Оновлено о 2:23

За даними КОВА, зафіксовано падіння уламків в Подільському районі. Попередньо, є загорання в окремо розташованій складській будівлі на площі 20 м. кв. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 13 липня у Києві пролунала серія вибухів. В області працюють сили протиповітряної оборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, вночі 13 липня у Хмельницькій області прогримів вибух під час повітряної тривоги.

До слова, повітряна тривога на момент публікації охопила майже всю Україну. Повітряні сили Збройних сил України попередили про запуск росіянами ракет «Калібр» та ударних дронів.