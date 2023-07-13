Головна Київ Новини
search button user button menu button

У кількох районах столиці впали ворожі уламки: є поранені (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У кількох районах столиці впали ворожі уламки: є поранені (оновлено)
У Солом'янському районі Києва впали ворожі уламки
фото: t.me/Pravda_Gerashchenko (ілюстративне)

Екстрені служби виїхали на місце інциденту

Уночі 13 липня ворог атакував столицю. У Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах зафіксовано падіння уламків. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Внаслідок повітряної атаки на Київ, станом на 01:39 в Соломянський районі столиці зафіксовано ймовірне падіння  уламків», – ідеться в повідомленні.

Інформація про пошкодження та постраждалі уточнюється. Екстрені служби виїхали на місце інциденту.

Оновлено о 0:57

КМВА додала, що внаслідок повітряної атаки на Київ зафіксовано також імовірне падіння уламків на 5-й поверх багатоповерхового житлового будинку у Шевченківському районі. Також у Дарницькому районі уламки впали, попередньо, на технічний поверх багатоповерхового житлового будинку.

Екстрені служби виїхали на місця. Пошкодження та постраждалі уточнюються.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, через вибухи в столиці екстрені служби отримали кілька викликів – у Соломʼянському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому районах.

У кількох районах столиці впали ворожі уламки: є поранені (оновлено) фото 1
скриншот із Telegram-каналу Віталія Кличка

Оновлено о 2:07

Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталося руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. Попередньо, є травмовані. У Шевченківському районі загорівся балкон багатоквартирного будинку.

У кількох районах столиці впали ворожі уламки: є поранені (оновлено) фото 2
скриншот із Telegram-каналу Віталія Кличка

Оновлено о 2:23

За даними КОВА, зафіксовано падіння уламків в Подільському районі. Попередньо, є загорання в окремо розташованій складській будівлі на площі 20 м. кв. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 13 липня у Києві пролунала серія вибухів. В області працюють сили протиповітряної оборони. 

Крім того, вночі 13 липня у Хмельницькій області прогримів вибух під час повітряної тривоги.

До слова, повітряна тривога на момент публікації охопила майже всю Україну. Повітряні сили Збройних сил України попередили про запуск росіянами ракет «Калібр» та ударних дронів.

Теги: вибух Київ тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд зробив висновок: поліцейські не дотрималися Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення. Це і стало причиною, чому суд забракував докази патрульних
Сів п'яний за кермо? Американець виграв суд у Києві
4 липня, 08:21
Прокуратура оголосила жінці про підозру після того, як вона зняла та поширила відео роботи протиповітряної оборони
Суд виніс вирок блогерці, яка поширювала відео роботи ППО
5 липня, 17:54
Сергій Коваленко уточнив, що наразі проблем з електроенергією не спостерігається
Неймовірна спека в Україні. Гендиректор Yasno звернувся до українців із проханням
7 липня, 19:15

Новини

Влада показала фото наслідків нічної атаки на Київ
Влада показала фото наслідків нічної атаки на Київ
У Дарницькому районі Києва внаслідок нічної атаки постраждали двоє осіб (фото)
У Дарницькому районі Києва внаслідок нічної атаки постраждали двоє осіб (фото)
У кількох районах столиці впали ворожі уламки: є поранені (оновлено)
У кількох районах столиці впали ворожі уламки: є поранені (оновлено)
Кличко розказав, чим Китай допомагає Києву під час війни
Кличко розказав, чим Китай допомагає Києву під час війни
Справи Майдану: ексберкутівець отримав умовний строк за напад на журналістку
Справи Майдану: ексберкутівець отримав умовний строк за напад на журналістку
Мінкульт анонсував зміну герба на «Батьківщині-матері»
Мінкульт анонсував зміну герба на «Батьківщині-матері»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса
23K
Чим пахне сіре, або Як жити після вільнюського саміту
18K
Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна
14K
«Піариться на тіктоках»: сержант із бригади Маркуса «розніс» його скандальний рапорт
13K
Соратниця Зеленського обурена: нардепи податковій показують одне, а громадянам інше
11K
Підрив «Північних потоків»: слідчі виявили нову знахідку

Новини

«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Вчора, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
11 липня, 07:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту