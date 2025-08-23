Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ: у столиці працює ППО (оновлено)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ: у столиці працює ППО (оновлено)
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Київ під атакою: у столиці працює ППО, – Віталій Кличко

Сьогодні рано-вранці, у суботу, 23 серпня, російські війська здійснили повітряну атаку на Київ. У столиці працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

У своєму зверненні Віталій Кличко підтвердив, що над Києвом працює ППО, та закликав мешканців перебувати в укриттях.

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав мер.

Жителів міста просять дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Станом на 10:13 повідомлень про влучання чи збиття безпілотників не надходило.

10:29

Віталій Кличко розповів про наслідки:

«За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі ворожий БпЛА впав на дорогу. Займання немає. Екстрені служби прямують на місце», – зазначив Кличко. 

Нагадаємо, станом на 09:58 у Київській та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з загрозою застосування безпілотників.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора, який щорічно відзначається 23 серпня. У своєму зверненні глава держави наголосив на значенні синьо-жовтого стяга як символу свободи, єдності та незламності нації, особливо в умовах повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента України.

У вітальному слові Президент відзначив, що український прапор – це не лише поєднання кольорів, а й відображення багатовікової історії та боротьби за незалежність.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко безпілотник Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти зруйнували під’їзд у багатоповерхівці
Зеленський повідомив, скільки ракет і безпілотників РФ запустила по Україні вночі
31 липня, 09:26
Через велику кількість води на дорогах у місті утворилися численні затори
На вулицях Києва потоп через сильну зливу: де ускладнено рух
30 липня, 14:46
Наслідки російської атаки в Голосіївському районі
Потрощені вікна та авто у ЖК «Республіка» на околиці Києва. Фото наслідків російського удару
31 липня, 11:32
Озера Жандарка у Дарницькому районі Києва
У Києві комунальники за допомогою нового методу обробили озеро Жандарка  (відео)
1 серпня, 11:33
Окремі сорти яблук у столичних супермаркетах коштують як апельсини і навіть дорожче
Яблука чи апельсини? Що вигідніше купувати в столичних супермаркетах
11 серпня, 11:36
Після вибухів розгорілася сильна пожежа
У Брянській області біля нафтоперекачувальної станції пролунали вибухи
13 серпня, 03:10
У Воронезькій області пролунало не менше 10 вибухів
Безпілотники атакували Воронезьку область: уражено залізничну станцію
17 серпня, 05:18
Будинок відігравав важливу роль у торговому житті Подолу, в ньому розміщувалися крамниці, зокрема з продажу одягу, капелюхів і годинників
Житловий будинок з крамницями. Прокуратура судиться з власником історичної будівлі на Подолі
19 серпня, 14:54
Справа про вбивство підлітка на станції фунікулера
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд задовольнив клопотання про додаткову експертизу
21 серпня, 16:43

Новини

Атака на Київ: у столиці працює ППО (оновлено)
Атака на Київ: у столиці працює ППО (оновлено)
Продовольчі ярмарки у Києві 23-24 серпня: де можна купити свіжі овочі та фрукти (адреси)
Продовольчі ярмарки у Києві 23-24 серпня: де можна купити свіжі овочі та фрукти (адреси)
Відновлення туристичної сфери: Київ отримав рекордну суму збору з 2022 року
Відновлення туристичної сфери: Київ отримав рекордну суму збору з 2022 року
Центр Києва буде перекрито: деталі від Управління державної охорони
Центр Києва буде перекрито: деталі від Управління державної охорони
На Оболоні затримано чоловіка, який влаштував вибух у дворі
На Оболоні затримано чоловіка, який влаштував вибух у дворі
Директорка та бухгалтерка ліцею на Троєщині підозрюються у привласненні 11,5 млн грн
Директорка та бухгалтерка ліцею на Троєщині підозрюються у привласненні 11,5 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
19K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
12K
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
5594
Скандал на набережній біля ЖК River Stone: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий
4808
Reuters: Путін висунув нові умови миру

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua