Атака на Київ: у столиці працює ППО (оновлено)

Київ під атакою: у столиці працює ППО, – Віталій Кличко

Сьогодні рано-вранці, у суботу, 23 серпня, російські війська здійснили повітряну атаку на Київ. У столиці працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

У своєму зверненні Віталій Кличко підтвердив, що над Києвом працює ППО, та закликав мешканців перебувати в укриттях.

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав мер.

Жителів міста просять дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Станом на 10:13 повідомлень про влучання чи збиття безпілотників не надходило.

10:29

Віталій Кличко розповів про наслідки:

«За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі ворожий БпЛА впав на дорогу. Займання немає. Екстрені служби прямують на місце», – зазначив Кличко.

Нагадаємо, станом на 09:58 у Київській та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з загрозою застосування безпілотників.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора, який щорічно відзначається 23 серпня. У своєму зверненні глава держави наголосив на значенні синьо-жовтого стяга як символу свободи, єдності та незламності нації, особливо в умовах повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента України.

У вітальному слові Президент відзначив, що український прапор – це не лише поєднання кольорів, а й відображення багатовікової історії та боротьби за незалежність.