Житловий будинок з крамницями. Прокуратура судиться з власником історичної будівлі на Подолі

Будинок відігравав важливу роль у торговому житті Подолу, в ньому розміщувалися крамниці, зокрема з продажу одягу, капелюхів і годинників

Суд відкрив провадження у справі за позовом прокуратури

Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулась до Київського окружного адміністративного суду з позовом про зобов’язання власника історичної будівлі на Подолі укласти охоронний договір на пам’ятку архітектури місцевого значення – Житловий будинок з крамницями, що розташований за адресою вул. Петра Сагайдачного, 21. Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує «Главком».

«У 2016 році будинок офіційно внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Попри це, власник об’єкта досі не уклав обов’язковий охоронний договір, чим порушує вимоги законодавства у сфері збереження культурної спадщини. Такий договір фіксує обов’язки щодо збереження будівлі, встановлює режим її використання та порядок проведення ремонтних або реставраційних робіт. Зважаючи на тривале ігнорування законодавчих вимог, Подільська окружна прокуратура звернулася до суду задля захисту інтересів держави й збереження історико-культурної спадщини столиці», – йдеться у релізі.

Суд відкрив провадження у справі за позовом прокуратури.

Вказана пам’ятка архітектури збудована у 1841 році на території колишньої міської садиби Подолу, яка сформувалася після перепланування району у 1812–1814 роках. Автором проєкту був міський архітектор Людвіг Станзані.

У 1870-х роках дві окремі будівлі об’єднали в один архітектурний ансамбль у стилі пізнього класицизму. Будинок відігравав важливу роль у торговому житті Подолу, в ньому розміщувалися крамниці, зокрема з продажу одягу, капелюхів і годинників.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура подала позов до адміністративного суду з вимогою зобов’язати власника садиби Барбана на вулиці Обсерваторній укласти охоронний договір та провести невідкладні консерваційні та протиаварійні роботи.

До слова, київська пам'ятка архітектури місцевого значення «Будинок з хлібною лавкою» за адресою вул. Ярославів Вал, 27 перебуває під загрозою руйнування. Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі, де столмчна прокуратура вимагає зобов’язати приватне товариство привести пам’ятку архітектури до належного стану шляхом виконання ремонтно-реставраційних робіт. Будинок по вулиці Ярославів Вал, 27 – будинок у Шевченківському районі міста Києва, на вулиці Ярославів Вал, пам'ятка архітектури місцевого значення (охоронний № 337). Він зведений на початку 1860-х років у стилі класицизму.