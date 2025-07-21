Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ: рух транспорту за низкою маршрутів у столиці тимчасово перекрито

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ: рух транспорту за низкою маршрутів у столиці тимчасово перекрито
У столиці тривають аварійно-відновлювальні роботи у місцях влучань та падіння уламків
фото: Поліція Києва/Telegram

Рух транспорту перекрито до завершення ліквідації наслідків ракетно-дронової атаки

Унаслідок російської ракетно-дронової атаки атаки тимчасово перекрито рух транспорту за низкою маршрутів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Так, рух транспорту перекритий:

  • від перехрестя з провулком Надії Світличної до перехрестя з вул. Вересневою;
  • від перехрестя з вул. Дегтярівською до перехрестя з вул. Митрофана Довнар-Запольського;
  • від перехрестя з вул. Січових Стрільців до перехрестя з вул. Лукʼянівською.

Зауважимо, що сьогодні, 21 липня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві також діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Нагадаємо, у ніч на 21 липня повітряна тривога у києві тривала вісім годин. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці також пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

На Київщині після атаки РФ зафіксовано наслідки у двох районах (фото)
На Київщині після атаки РФ зафіксовано наслідки у двох районах (фото)
У Київ прибув голова МЗС Франції
У Київ прибув голова МЗС Франції
Атака на Київ: рух транспорту за низкою маршрутів у столиці тимчасово перекрито
Атака на Київ: рух транспорту за низкою маршрутів у столиці тимчасово перекрито
У Шевченківському районі розгорнуто штаб для допомоги постраждалим від обстрілів: адреса
У Шевченківському районі розгорнуто штаб для допомоги постраждалим від обстрілів: адреса
Влучання в житловий комплекс у Шевченківському районі: кадри з понівеченого будинку
Влучання в житловий комплекс у Шевченківському районі: кадри з понівеченого будинку
Стало відомо про причину задимлення на станції «Лук’янівська» під час нічної атаки
Стало відомо про причину задимлення на станції «Лук’янівська» під час нічної атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
6042
Екснардеп Олесь Довгий перед складанням мандата обсипав дружину коштовними подарунками (список)
5387
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4603
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
3794
Дружина Усика Катерина тепло привітала коханого з перемогою (відео)

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua