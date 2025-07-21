Атака на Київ: рух транспорту за низкою маршрутів у столиці тимчасово перекрито

Рух транспорту перекрито до завершення ліквідації наслідків ракетно-дронової атаки

Унаслідок російської ракетно-дронової атаки атаки тимчасово перекрито рух транспорту за низкою маршрутів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Так, рух транспорту перекритий:

від перехрестя з провулком Надії Світличної до перехрестя з вул. Вересневою;

від перехрестя з вул. Дегтярівською до перехрестя з вул. Митрофана Довнар-Запольського;

від перехрестя з вул. Січових Стрільців до перехрестя з вул. Лукʼянівською.

Зауважимо, що сьогодні, 21 липня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві також діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Нагадаємо, у ніч на 21 липня повітряна тривога у києві тривала вісім годин. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці також пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська».

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Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений.