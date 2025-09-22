Десантники знищили російський БпЛА вартістю $7 млн (відео)
Російський «Форпост» може підніматися на 7 км
Сили оборони знищили російський безпілотник «Форпост». Відповідне відео показала 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає «Главком».
«Російський «Форпост» може підніматися на 7 км, дальність керування 250 км, а вартість такої «пташки» – близько $7 млн», - йдеться у повідомленні.
Раніше Сили оборони знищили черговий російський ЗРК «Бук-М1» вартістю близько $10 млн.
До слова оператори FPV-дронів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепек» у районі Покровська на Донеччині.
Коментарі — 0