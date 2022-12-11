Чому Росія напала на Україну: Пєсков вигадав нову причину

Пєсков натякнув, що Москва насправді ні з ким не збирається домовлятися

Прессекретар російського диктатор Дмитро Пєсков заявив, Москва напала на Київ, мовляв, через «невиконання мінських угод іншими учасниками». Слова Пєскова цитують пропагандистські ЗМІ.

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Пєсков звинуватив Україну та інших учасників «Мінська» у нібито невиконанні угод, внаслідок чого Росія розв'язала повномасштабну війну. «Невиконання Мінських угод іншими їх учасниками стало предтечею спеціальної військової операції», – сказав Пєсков.

Прессекретар президента РФ заявив, що відносини Росії і Заходу дійшли до стадії конфронтації, і далі жити доведеться в цих умовах.

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«Ми не рухаємося, ми вже приїхали на станцію під назвою «конфронтація». І нам потрібно бути зібраними, потужними і потрібно мати запас міцності, тому що нам ще доведеться жити в умовах цієї конфронтації», – наголосив Пєсков.

Він додав, що країни Заходу «не люблять і особливо не збираються любити Росію», але їй це нібито і не потрібно.

Нагадаємо, розпочалася двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.

Окрім того противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.