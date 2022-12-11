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Чому Росія напала на Україну: Пєсков вигадав нову причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чому Росія напала на Україну: Пєсков вигадав нову причину
фото з відкритих джерел

Пєсков натякнув, що Москва насправді ні з ким не збирається домовлятися

Прессекретар російського диктатор Дмитро Пєсков заявив, Москва напала на Київ, мовляв, через «невиконання мінських угод іншими учасниками». Слова Пєскова цитують пропагандистські ЗМІ.

Пєсков звинуватив Україну та інших учасників «Мінська» у нібито невиконанні угод, внаслідок чого Росія розв'язала повномасштабну війну. «Невиконання Мінських угод іншими їх учасниками стало предтечею спеціальної військової операції», – сказав Пєсков.

Прессекретар президента РФ заявив, що відносини Росії і Заходу дійшли до стадії конфронтації, і далі жити доведеться в цих умовах.

«Ми не рухаємося, ми вже приїхали на станцію під назвою «конфронтація». І нам потрібно бути зібраними, потужними і потрібно мати запас міцності, тому що нам ще доведеться жити в умовах цієї конфронтації», – наголосив Пєсков.

Він додав, що країни Заходу «не люблять і особливо не збираються любити Росію», але їй це нібито і не потрібно.

Нагадаємо, розпочалася двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.

Окрім того противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Теги: росія пропаганда диктатор Москва

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