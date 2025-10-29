Росіяни обстріляли Донеччину: є жертва та поранені

FPV-дрон поцілив у легковий автомобіль у Костянтинівці

29 жовтня російські війська здійснили масовані обстріли населених пунктів Донеччини – Дружківки, Костянтинівки та Краматорська. Внаслідок атак є жертва й поранені серед цивільного населення. Про це повідомляє місцева влада, пише «Главком».

За словами речниці прокуратури Донеччини Анастасії Мєдвєдєвої, близько 12:10 по Дружківці було завдано удару з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Снаряд влучив у багатоповерхівку. Загинув 77-річний чоловік, 56-річна жінка отримала множинні осколкові поранення.

Близько 15:20 під ворожий обстріл потрапила Костянтинівка. FPV-дрон поцілив у легковий автомобіль, яким рухався 51-річний чоловік. У результаті атаки він зазнав мінно-вибухової травми, осколкового поранення та рваної рани.

У Краматорську внаслідок влучання ворожого безпілотника у приватне домоволодіння постраждали троє цивільних пенсіонерів. Чоловік 1962 року народження перебуває в стані середньої тяжкості в лікарні, ще двоє – чоловік 1958 р.н. та жінка 1960 р.н. – дістали легкі поранення.

Усі обставини обстрілів наразі з'ясовуються.

Варто зазначити, що моніторингові пабліки повідомляють, що надвечір, 29 жовтня, з'явилась на бойовій частоті активність апаратури стратегічної авіації ворога.

Сьогодні сигнали вже фіксувалися декілька годин тому тому. Вірогідність нічної атаки дуже висока.

Нагадаємо, триває 1344-й день повномасштабної війни в Україні

Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2740 дронів-камікадзе та здійснили 2973 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

29 жовтня станом на 22:00 відбулося 157 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.