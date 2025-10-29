Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни обстріляли Донеччину: є жертва та поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни обстріляли Донеччину: є жертва та поранені
Окупанти протягом дня обстрілювали населені пункти Донеччини
фото: Суспільне

FPV-дрон поцілив у легковий автомобіль у Костянтинівці

29 жовтня російські війська здійснили масовані обстріли населених пунктів Донеччини – Дружківки, Костянтинівки та Краматорська. Внаслідок атак є жертва й поранені серед цивільного населення. Про це повідомляє місцева влада, пише «Главком».

За словами речниці прокуратури Донеччини Анастасії Мєдвєдєвої, близько 12:10 по Дружківці було завдано удару з реактивної системи залпового вогню «Смерч». Снаряд влучив у багатоповерхівку. Загинув 77-річний чоловік, 56-річна жінка отримала множинні осколкові поранення.

Близько 15:20 під ворожий обстріл потрапила Костянтинівка. FPV-дрон поцілив у легковий автомобіль, яким рухався 51-річний чоловік. У результаті атаки він зазнав мінно-вибухової травми, осколкового поранення та рваної рани.

У Краматорську внаслідок влучання ворожого безпілотника у приватне домоволодіння постраждали троє цивільних пенсіонерів. Чоловік 1962 року народження перебуває в стані середньої тяжкості в лікарні, ще двоє – чоловік 1958 р.н. та жінка 1960 р.н. – дістали легкі поранення.

Усі обставини обстрілів наразі з'ясовуються.

Варто зазначити, що моніторингові пабліки повідомляють, що надвечір, 29 жовтня, з'явилась на бойовій частоті активність апаратури стратегічної авіації ворога.

Сьогодні сигнали вже фіксувалися декілька годин тому тому. Вірогідність нічної атаки дуже висока.

Нагадаємо, триває 1344-й день повномасштабної війни в Україні

Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2740 дронів-камікадзе та здійснили 2973 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

29 жовтня станом на 22:00 відбулося 157 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Теги: обстріл поранення Донеччина смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики підключили критичну інфраструктуру до резервних ліній
Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині
22 жовтня, 08:42
Наслідки удару по Запоріжжю
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
22 жовтня, 05:58
Суди встановили, що частина власності ТРЦ належить державним банкам-кредиторам, а не особам, пов'язаним із Януковичем
Пошуки управителя припинено, АРМА повертає ТРЦ «Гулівер» державі
13 жовтня, 14:32
Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки
Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталися пожежі на підприємствах
11 жовтня, 08:03
У столиці ситуація відключення світла спричинена локальною аварією в мережі, тому стандартні графіки відключень також не діють
На Київщині запроваджено аварійні відключення світла
10 жовтня, 09:20
Зеленський провів енергетичну Ставку після масштабного обстрілу РФ
Зеленський провів енергетичну Ставку після масштабного обстрілу РФ
3 жовтня, 21:53
Унаслідок ворожих ударів пошкоджено будівлі та автівки
Окупанти атакували Дніпро дронами: є загиблий, понад два десятки поранених (оновлюється)
30 вересня, 19:52
Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми – Львів
Росія атакувала залізничну інфраструктуру Чернігівщини: які потяги затримуються
30 вересня, 19:16
У Москві помер колишній головред журналу «Огонек» Віталій Коротич
Помер український поет Віталій Коротич, який жив у Москві і підтримав російську агресію
30 вересня, 15:11

Події в Україні

Бої за Покровськ: аналітики DeepState повідомили про стан фронту
Бої за Покровськ: аналітики DeepState повідомили про стан фронту
 Росія вдарила по критичній інфраструктурі у ценрі Чернігова
 Росія вдарила по критичній інфраструктурі у ценрі Чернігова
Росіяни обстріляли Донеччину: є жертва та поранені
Росіяни обстріляли Донеччину: є жертва та поранені
Окупанти атакували Запорізький район
Окупанти атакували Запорізький район
Лінія фронту станом на 29 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 29 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Зеленський: Окупанти всіма методами намагаються закріпитися на Покровському напрямку
Зеленський: Окупанти всіма методами намагаються закріпитися на Покровському напрямку

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua