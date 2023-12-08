Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київщину: влада повідомила про руйнування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на Київщину: влада повідомила про руйнування
фото ілюстративне

Аварійні служби вже працюють на місці

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на Київщині є пошкодження. Про це повідомив очільник місцевої обласної адміністрації Руслан Кравченко.

«Станом на 8:45 вже є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області», – йдеться в повідомленні.

У будинках вибиті вікна, часткові руйнації стін. Аварійні служби вже працюють на місці.

«Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ранкової атаки. Людям буде надана вся необхідна допомога. Звертаюся до кожного жителя області: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Дякуємо нашим військовим за професійну роботу та збережені життя!», – додав Кравченко.

Нагадаємо, сьогодні ворог вперше за 79 днів атакував Київ ракетами.

До слова, триває 653-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано удару по станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: окупанти Київщина ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години
Ворог вперше за 79 днів атакував Київ ракетами: що відомо станом на зараз
Сьогодні, 08:54
РФ завдала удару по Харкову шістьма ракетами
Ракетний удар по Харкову: з’явилися фото наслідків
Сьогодні, 08:13
Внаслідок ракетної атаки є четверо постраждалих
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі
Сьогодні, 09:04

Новини

Київ зупинився у заторах через сніг (фото)
Київ зупинився у заторах через сніг (фото)
Атака на Київщину: влада повідомила про руйнування
Атака на Київщину: влада повідомила про руйнування
Ворог вперше за 79 днів атакував Київ ракетами: що відомо станом на зараз
Ворог вперше за 79 днів атакував Київ ракетами: що відомо станом на зараз
Ракети атакують Київщину, працює ППО
Ракети атакують Київщину, працює ППО
Ексзаступник міністра пояснив, що не так із пам'ятником Герою України Мацієвському
Ексзаступник міністра пояснив, що не так із пам'ятником Герою України Мацієвському
На Бориспільському шосе перекрито рух транспорту: деталі
На Бориспільському шосе перекрито рух транспорту: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Після збиття Су-24 ситуація в небі над Україною змінилася – ЗСУ
35K
Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї
16K
Росія зіткнулася з серйозною проблемою – розвідка
14K
Міністр з питань міграції Британії зробив зауваження Ріші Сунаку і пішов у відставку
13K
Повітряні сили повідомили, що допомогло ЗСУ економити зенітні ракети
8620
Чого увільнено Веніславського? Безугла знайшла пояснення

Новини

За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Сніг, дощ та туман: прогноз погоди на 8 грудня
Сьогодні, 06:10
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України
Вчора, 19:47
«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Вчора, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua