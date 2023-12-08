Атака на Київщину: влада повідомила про руйнування

Аварійні служби вже працюють на місці

Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на Київщині є пошкодження. Про це повідомив очільник місцевої обласної адміністрації Руслан Кравченко.

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«Станом на 8:45 вже є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області», – йдеться в повідомленні.

У будинках вибиті вікна, часткові руйнації стін. Аварійні служби вже працюють на місці.

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«Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ранкової атаки. Людям буде надана вся необхідна допомога. Звертаюся до кожного жителя області: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Дякуємо нашим військовим за професійну роботу та збережені життя!», – додав Кравченко.

Нагадаємо, сьогодні ворог вперше за 79 днів атакував Київ ракетами.

До слова, триває 653-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано удару по станції радіоелектронної боротьби противника.